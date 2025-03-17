ШІ може перевершити людину протягом наступних 5–10 років – CEO Google DeepMind

Штучний інтелект, який може перевершити людину в будь-якій задачі, може з’явиися протягом наступних 5–10 років. Таку думку озвучив гендиректор Google DeepMind Деміс Гассабіс на брифінгу в лондонському офісі компанії, пише CNBC .

Деталі

Сучасні системи ШІ ще далекі від людських можливостей, вважає Гассабіс. Вони вміють виконувати окремі завдання, але не здатні охопити весь спектр складних здібностей, притаманних людині.

За його словами, штучний загальний інтелект (AGI) – це система, яка може виконувати всі завдання на рівні або краще за людину. Гассабіс зазначив, що для цього потрібні додаткові дослідження, але прогрес у цьому напрямку буде помітним уже в найближчі роки.

Після AGI може з’явитися штучний суперінтелект (ASI), який значно перевершить людину, каже дослідник. Проте коли саме це станеться, наразі ніхто не знає, додав Гассабіс.

Він вважає, головна перешкода на шляху до AGI – це здатність штучного інтелекту розуміти контекст із реального світу.

Контекст

Прогнози про появу AGI різняться серед лідерів технологічної галузі. Наприклад, гендиректор китайської компанії Baidu Робін Лі вважає, що AGI з’явиться не раніше ніж через 10 років. Натомість Даріо Амодей, голова стартапу Anthropic, прогнозує, що ШІ, який перевершить людину в більшості завдань, може з’явитися вже за 2–3 роки. Ще оптимістичніший прогноз озвучив Джиту Патель, головний продуктовий директор Cisco, який допускає появу AGI вже у 2025 році.

Гендиректор Tesla Ілон Маск вважає, що AGI стане реальністю до 2026 року, а Сем Альтман із OpenAI говорить про «досить близьке майбутнє».

Google DeepMind – британська компанія, що спеціалізується на розробці ШІ. Вона відома своєю роботою над створенням систем ШІ, які здатні навчатися, вирішувати складні завдання і навіть перевершувати людей у певних сферах. У 2014 році Google придбав DeepMind за близько $500 млн. Після цього компанія стала частиною холдингу Alphabet, але продовжує працювати як окремий підрозділ з досліджень ШІ.