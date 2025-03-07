Французская Mistral AI готовит к запуску ИИ-модели, превосходящие DeepSeek – CEO

Французский стартап в области искусственного интеллекта Mistral AI готовится к запуску моделей, которые могут превзойти последнюю версию DeepSeek. Об этом сообщил гендиректор компании Артур Мэнш в интервью WSJ на Mobile World Congress в Барселоне.

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Mistral AI планирует превзойти последнюю версию DeepSeek, используя открытый код как более экономичный способ создания мощного ИИ без огромных финансовых вложений. DeepSeek Мэнш считает скорее участником экосистемы открытых технологий, чем конкурентом.

Он отметил, что в Европе активно развивается инфраструктура для внедрения ИИ, а компании нуждаются в более мощных дата-центрах. В этом направлении Mistral AI уже строит собственные кластеры для тренировок и работает над размещением инфраструктуры в Европе, что, по его мнению, будет иметь долгосрочную выгоду для региона.

Для обучения качественным моделям не нужно инвестировать $100 млрд, сказал Мэнш, имея в виду первоначальные инвестиции в Stargate. Он убежден, что открытый код позволяет компаниям эффективно использовать общие ресурсы и создавать мощные модели без излишних затрат.

Mistral AI уже получает внушительный доход и планирует масштабироваться в ближайшее время, сказал гендиректор. Компания привлекла более $1 млрд, хотя ее американские конкуренты, в том числе OpenAI и Anthropic, получили гораздо большее финансирование от Microsoft, Amazon и Google. Мэнш отметил, что Mistral AI планирует привлекать дополнительные средства в течение следующих двух лет, но не спешит с этим.

Контекст

Китайская DeepSeek в январе всколыхнула рынки, разработав модель, которая, по ее словам, почти не уступает американским аналогам, несмотря на использование менее мощных чипов. Это вызывало сомнения в необходимости тратить огромные суммы на передовое оборудование от Nvidia и других технологических гигантов.

США возглавляют процесс с большими инвестициями. В январе Вашингтон объявил о Stargate – совместном проекте в сфере искусственного интеллекта, который имеет целью построить дата-центры в США для OpenAI.

В свою очередь, ЕС в феврале пообещал мобилизовать €200 млрд, поскольку блок стремится догнать США в гонке искусственного интеллекта. План под названием InvestAI включает в себя создание нового фонда на €20 млрд для так называемых «гигафабрик искусственного интеллекта» – объектов, которые полагаются на мощные чипы для тренировки самых сложных моделей ИИ.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что частный сектор инвестирует €109 млрд в проекты ИИ в стране в течение следующих нескольких лет, что, по его словам, является ответом Франции на Stargate. Mistral AI намерена запустить дата-центр в рамках этой инициативы.