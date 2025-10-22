Шведская оборонная компания Saab договорилась о совместном производстве систем противовоздушной обороны в Украине. Проект реализуют в рамках правительственной инициативы Build in Ukraine, направленной на локализацию международных оборонных компаний в стране, сообщает Министерство обороны Украины.
Подробности
- Цель инициативы Build in Ukraine – интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в европейскую оборонную экосистему и сделать Украину полноценным игроком на глобальном рынке оборонных технологий, сообщило Минобороны.
- По данным ведомства, более 25 иностранных оборонных компаний находятся на разных этапах локализации производства в Украине. Кроме Saab, в рамках инициативы уже сотрудничают такие компании, как BAE Systems (совместное производство гаубиц L119), Rheinmetall (ремонтная и производственная база для бронетехники) и Northrop Grumman (производство боеприпасов).
- Заявление о сотрудничестве с Saab прозвучало на фоне визита президента Владимира Зеленского в Швецию 22 октября. Во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном Зеленский сообщил, что Украина заинтересована в копродукции с Saab, в частности в производстве дронов.
- «У нас сегодня одни из лучших дронов в мире. Мы будем масштабироваться и со Швецией в партнерстве. Мы сегодня говорили об этом с премьер-министром и с руководством и владельцами компании Saab», – отметил глава государства.
- После встречи с Зеленским премьер Кристерссон объявил о подписании письма о намерениях продажи Украине 100–150 истребителей Gripen, производителем которых также является Saab.
Контекст
Компания планировала локализацию в Украине с 2024 года и вела переговоры с двумя–тремя украинскими фирмами, рассказывал CEO Микаэль Йоханссон.
В марте 2025-го Saab подписала меморандум с украинской Radionix о сотрудничестве в сенсорах и оборонной электронике (радары, оптические системы наведения). В августе 2025 года Швеция передала Украине радары ASC 890 (Saab 340) и подписала письмо о намерениях по совместному производству, в частности, авиационной кооперации.
Saab AB – шведская оборонная и аэрокосмическая компания, основанная в 1937 году, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных систем для обороны, безопасности и авиации. Компания известна истребителями Gripen, радарами Giraffe, системами противовоздушной обороны RBS 70, сенсорами, электроникой и беспилотниками. Saab работает более чем в 30 странах, продает продукцию в 100 государств и имеет около 22 000 сотрудников. В 2025 году компания активно расширяется глобально, открывая новые мощности в США, Индии, Великобритании и Финляндии.
За первый квартал выручка компании достигла рекордных 15,8 млрд шведских крон (плюс 11% в годовом исчислении), а чистая прибыль выросла на 64%, до 1,28 млрд крон. При этом EBITDA-маржа поднялась до 13,6%, а за последние 12 месяцев выручка компании составила около $6,9 млрд с прибылью 5,2 млрд крон.
