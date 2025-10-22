Saab AB – шведская оборонная и аэрокосмическая компания, основанная в 1937 году, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных систем для обороны, безопасности и авиации. Компания известна истребителями Gripen, радарами Giraffe, системами противовоздушной обороны RBS 70, сенсорами, электроникой и беспилотниками. Saab работает более чем в 30 странах, продает продукцию в 100 государств и имеет около 22 000 сотрудников. В 2025 году компания активно расширяется глобально, открывая новые мощности в США, Индии, Великобритании и Финляндии.

За первый квартал выручка компании достигла рекордных 15,8 млрд шведских крон (плюс 11% в годовом исчислении), а чистая прибыль выросла на 64%, до 1,28 млрд крон. При этом EBITDA-маржа поднялась до 13,6%, а за последние 12 месяцев выручка компании составила около $6,9 млрд с прибылью 5,2 млрд крон.