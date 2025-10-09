Украина и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере оборонных технологий, начав совместную программу Brave-Norway с бюджетом в €20 млн, который страны финансируют поровну. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Подробности

В рамках инициативы планируется:

предоставление грантов для стартапов, разрабатывающих решения в сфере беспилотных систем и передовых оборонных технологий;

организация общих хакатонов для создания инновационных решений, которые могут повлиять на ход боевых действий;

развитие платформ для сотрудничества между научно-исследовательскими учреждениями и ускорения технологических разработок.

С украинской стороны реализацию программы будет обеспечивать кластер оборонных инноваций Brave1. Норвегия внесет €10 млн (около 115 млн норвежских крон) через Фонд развития инноваций, которые будут направлены на закупку и тестирование ключевых оборонных технологий в Украине. Украинская сторона также выделит €10 млн для финансирования программы.

Контекст

На мероприятии Defense Tech Valley 2025 четыре компании из США и Европы заявили о намерении инвестировать более $100 млн в украинский сектор оборонных технологий, а также анонсировали первые закрытые раунды финансирования. С 2024 года украинские оборонные стартапы привлекли $90 млн инвестиций, при этом средний объем сделки вырос с $300 000 до $1 млн, такие данные приводит Brave1.