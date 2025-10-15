Правительство Норвегии представило проект государственного бюджета на 2026 год, где предусмотрено 70 млрд норвежских крон (около €5,9 млрд) на военную поддержку Украины. Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны Норвегии от 15 октября.

Подробности

В бюджете на 2026 год правительство определило ключевыми приоритетами безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.

В оборонном бюджете это отражено в двух основных направлениях: дальнейшее усиление вооруженных сил в соответствии с долгосрочным планом и продление военной поддержки Украины.

Правительство предлагает увеличить оборонный бюджет на 4,2 млрд норвежских крон (около €360 млн) в 2026-м для реализации долгосрочного плана в оборонном секторе.

Весной 2024 года парламент Норвегии одобрил значительное увеличение финансирования обороны. В 2025-м реализовано первое большое повышение более чем на 15 млрд крон, а предложение на 2026 год продолжает этот план.

Правительство планирует усилить готовность через дополнительные ресурсы по обслуживанию материальной части, запасным частям и наращиванию персонала. Учитывая ситуацию безопасности, предлагается увеличить операционные рамки для Вооруженных сил.

Бюджетный проект позволяет сохранить степень активности Вооруженных сил на уровне 2025 года, с возможностью повышения в отдельных подразделениях. Это необходимо для выполнения задач вооруженных сил, пояснили в Минобороны.

Отмечается, что война России против Украины является главным вызовом безопасности для Норвегии. Правительство предлагает продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025-го в рамках программы Нансена с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон – на военную помощь.

Без учета поддержки Украины оборонный бюджет страны составит около 112 млрд крон в 2026 году по сравнению с 65 млрд крон в бюджете 2021-го. Общий предложенный оборонный бюджет на 2026 год – 180 млрд крон, что составляет 3,4% ВВП Норвегии.

Контекст

В мае 2024-го Норвегия стала 15-й страной, заключившей с Украиной двустороннее соглашение о безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Согласно соглашению, Норвегия предоставит Украине поддержку на сумму около €6,4 млрд в течение 2023-2027 годов. Помощь охватывает военные и оборонные программы, в том числе поставки систем NASAMS, сопутствующего оборудования и обучение украинских специалистов.

В апреле 2024-го правительство Норвегии утвердило дополнительное финансирование в размере 50 млрд норвежских крон ($4,6 млрд) на 2025 год, что увеличило общий годовой объем финансирования до 85 млрд крон ($7,8 млрд).