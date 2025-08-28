Швейцария начала 12 проектов для восстановления Украины с участием швейцарских компаний с общим бюджетом 112 млн швейцарских франков (приблизительно $139,724 млн). Об этом идет речь в сообщении швейцарского правительства от 28 августа.
Подробности
- Из этой суммы 93 млн швейцарских франков (около $116,021 млн) финансирует Швейцария, а остальные покрывают компании и украинские партнеры. Проекты, запланированные на осень, относятся к инфраструктуре, общественному транспорту, здравоохранению и гуманитарному разминированию.
- Среди инициатив – восстановление электросетей, строительство модульного жилья для переселенцев, замена окон и дверей, создание радиотерапевтического центра, медицинской лаборатории, установка солнечных станций, производство железнодорожного оборудования и систем крепления рельсов, а также развитие образования и рабочих мест.
Контекст
В июне 2024 года Федеральный совет Швейцарии принял решение поощрять швейцарский частный сектор к более активному участию в восстановлении Украины. Компаниям было предложено подавать свои проекты до конца марта. Конкурс вызвал большой интерес: около 60 компаний прислали почти 80 предложений, из которых отобрали 12 инициатив.
В феврале Федеральный совет утвердил программу сотрудничества с Украиной на 2025–2028 годы. Она предусматривает выделение 1,5 млрд швейцарских франков (более $1,6 млрд) на экономическое восстановление, защиту гражданского населения и укрепление институтов.
