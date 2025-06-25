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Швейцария планирует изменить правила предоставления защиты украинцам

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

Федеральный совет Швейцарии вскоре решит, прекратить ли предоставление статуса защиты S украинцам из регионов, признанных безопасными, и ограничить ли его выдачу для новых граждан Украины. Об этом пишет SRF со ссылкой на Государственный секретариат по миграции (SEM).

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Подробности

  • Швейцария должна выполнить решение парламента, взяв в пример Норвегию, разделившую Украину на безопасные и опасные регионы. Сейчас статус защиты S предоставляется независимо от места происхождения украинца, но с декабря 2024 года парламент постановил, что его будут получать только лица с полностью или частично оккупированных территорий или зон с «более-менее интенсивными» боевыми действиями.
  • Норвегия определила опасными 10 областей на востоке и юге Украины (Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская), а также Крым, Киев и Севастополь. Остальные 14 областей, в том числе Полтавская и Киевская, считаются безопасными.
  • Швейцария, вероятно, применит эту классификацию, но может расширить опасную зону вокруг Киева, в отличие от Норвегии, где опасным считается только город.
  • По данным издания, за первые пять месяцев 2025 года количество заявлений на защиту от украинцев уменьшилось в обеих странах, причем в Швейцарии спад больше, чем в Норвегии. В то же время опыт Норвегии показывает, что такие ограничения не всегда сокращают количество беженцев.
  • Ограничения будут касаться только вновь прибывших, не затрагивая тех, кто уже находится в Швейцарии. По оценкам, около 36% украинских беженцев в Швейцарии по состоянию на июль 2022 года происходят из регионов, которые могут быть признаны безопасными, тогда как 64% – из «опасных» зон по норвежским стандартам.
  • Швейцарский совет по делам беженцев критикует эти ограничения, считая разделение Украины на безопасные и опасные зоны нецелесообразным из-за нестабильной ситуации безопасности. Организация также опасается неравного отношения к беженцам после внедрения изменений.
  • Неизвестно, что будет происходить, если украинцы из «безопасных» регионов будут подавать заявление на обычное убежище вместо статуса S. В случае отказа Федеральный административный суд будет решать, возможно ли возвращение. Если возвращение невозможно, лица могут получить временное разрешение на пребывание.
  • Владельцы статуса S имеют право на работу, включая самозанятость, без ожидания, а также могут свободно выезжать за границу и возвращаться. Статус действует один год с возможностью продления. Через пять лет лица, нуждающиеся в защите, получают вид на жительство категории B, которое утрачивает силу после отмены временной защиты.

Контекст

По состоянию на конец февраля 2025 года более 4,3 млн украинцев, покинувших страну из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, получили статус временной защиты в странах ЕС. Это на 100 000 человек больше, чем в прошлом году.

Механизм временной защиты позволяет украинцам легально находиться в странах ЕС, которые присоединились к программе, и иметь доступ к работе, образованию, медицинским услугам, социальной поддержке и жилью.

13 июня 2025 года Совет ЕС решил продлить действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.

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