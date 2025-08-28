Швейцарія розпочала 12 проєктів для відновлення України за участі швейцарських компаній із загальним бюджетом 112 млн швейцарських франків (приблизно $139,724 млн). Про це йдеться у повідомленні швейцарського уряду від 28 серпня.
Деталі
- З цієї суми 93 млн швейцарських франків (близько $116,021 млн) фінансує Швейцарія, а решту покривають компанії та українські партнери. Проєкти, заплановані на осінь, стосуються інфраструктури, громадського транспорту, охорони здоров’я та гуманітарного розмінування.
- Серед ініціатив – відновлення електромереж, будівництво модульного житла для переселенців, заміна вікон і дверей, створення радіотерапевтичного центру, медичної лабораторії, встановлення сонячних станцій, виробництво залізничного обладнання та систем кріплення рейок, а також розвиток освіти і створення робочих місць.
Контекст
У червні 2024 року Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення заохочувати швейцарський приватний сектор до активнішої участі у відновленні України. Компаніям було запропоновано подавати свої проєкти до кінця березня. Конкурс викликав значний інтерес: близько 60 компаній надіслали майже 80 пропозицій, з яких відібрали 12 ініціатив.
У лютому Федеральна рада затвердила програму співпраці з Україною на 2025–2028 роки. Вона передбачає виділення 1,5 млрд швейцарських франків (понад $1,6 млрд) на економічне відновлення, захист цивільного населення та зміцнення інституцій.
