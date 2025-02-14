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Швейцария запустила программу поддержки восстановления Украины на $1,6 млрд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Федеральный совет Швейцарии принял программу сотрудничества с Украиной на 2025–2028 годы, которая предусматривает направление на экономическое восстановление, защиту гражданского населения и укрепление институтов 1,5 млрд швейцарских франков (свыше $1,6 млрд). Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики 14 февраля.

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Подробности

  • Эта программа – первый этап долгосрочной 12-летней поддержки Украины в сфере восстановления, реформ и устойчивого развития.
  • Треть бюджета программы – около 500 млн франков – планируют направить на восстановление Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

Контекст

В апреле 2024 года правительство Швейцарии анонсировало выделение 5 млрд франков в течение следующих 12 лет. «Утвержденная программа поддержки на 2025–2028 годы – это только первый этап реализации межправительственных договоренностей. В течение 2029–2036 годов швейцарской стороной для Украины предусмотрено еще 3,5 млрд франков», – сказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Украина и Швейцария подписали меморандум о первых 50 млн франков, которые Швейцария выделит для своих компаний в поддержку проектов в Украине. Сейчас идет прием заявок от бизнеса. Реализация отобранных проектов планируется на июль 2025 года.

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