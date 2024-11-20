Сокращение помощи Запада неизбежно. Как нам тогда быть? Предприниматель Руслан Шостак видит выход в трех ключевых шагах для государства и бизнеса

Украине и бизнесу нужно быть готовыми к сокращению внешней помощи. Для этого следует подготовить программы восстановления и поддержки стратегических отраслей, поскольку западные партнеры не станут беспокоиться о проблемах конкурентов. Как может устоять и даже выиграть украинский бизнес в условиях новых рисков, рассказывает основатель и президент Terwin Руслан Шостак.

На нынешнем Kyiv International Economic Forum я был одним из спикеров панели, на которой участники профессионально дискутировали о будущем украинского бизнеса. Вопрос весьма важен, поскольку от развития качественного бизнеса зависит и развитие государства.

Жить в долг: почему растет украинская экономика

Экономика Украины в последние два года растет. Но это искусственный рост, который базируется на миллиардных вливаниях помощи от наших партнеров. Когда это финансирование закончится, мы останемся с проблемами: дефицитом госбюджета, нехваткой человеческих ресурсов, ростом конкуренции со стороны западных компаний.

Потери государства от войны уже превышают $1 трлн, по оценке KSE. Тем временем ВВП Украины бьет рекорды. В следующем году этот показатель может вплотную приблизиться к историческому максимуму на уровне $200 млрд в 2021 году и превысит довоенный уровень 2013 года.

Тенденция же по отношению к ВВП должна быть противоположной. К примеру, в Хорватии во время войны за независимость с Югославией в 1991–1995 годах ВВП упал с $26 млрд до исторического минимума в $11 млрд. На восстановление экономики стране понадобилось семь лет мирной жизни.

В Великобритании в 1941 году ВВП снизился с £322 млрд до £300 млрд в 1945 году. Вернуть экономические позиции британцы смогли за шесть мирных лет.

На Востоке же видим исторические примеры, имеющие больше общего с Украиной. В Афганистане во время операции США и союзников в 2001–2021 годах ВВП вырос с $3 до $14 млрд. Причина – внешнее финансирование. С его сокращением после вывода войск США и Великобритании в 2014 году темпы экономического развития Афганистана замедлились.

Экономика Ирака также росла во время войны с Ираном в 1980–1988 годах в связи с помощью из-за границы. Страна начинала военный конфликт с доходом $53 млрд в год, а закончила с $63 млрд. Война требовала расходов около $1 млрд в месяц. Финансирование шло из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Страну Саддама Хусейна США даже сначала поддерживали деньгами и оружием.

Украина также все военные годы живет в долг. Примерно на 80% украинская экономика зависит от займов. Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2025 году обеспечат почти полностью за счет внешних долговых источников. И долги растут: к концу 2022 года внешний долг Украины составил $71 млрд, в конце 2023 года – уже $102 млрд, а к началу октября 2024 года – свыше $112 млрд, согласно данным Минфина.

Сокращение помощи неизбежно. Что с этим делать

Идет ли речь об альтруизме Запада, когда страны поддерживают украинскую экономику? Не думаю. Деньги партнеров неизбежно стимулируют спрос. В итоге иностранные кредиты и гранты уходят на оплату товаров и услуг из-за границы.

В 2025 году импорт в Украину вырастет на 3,7% и достигнет $97,9 млрд, прогнозирует правительство. Экспортируем мы почти вдвое меньше: прогноз на 2025 год – $57,2 млрд. Дефицит торгового баланса составит более $40 млрд. Тоже своеобразный рекорд.

Доступ к иностранным товарам делает жизнь украинцев более качественной. Но где население будет брать средства, когда Запад, демонстрирующий усталость от войны, сократит или остановит помощь?

Украине необходимо подготовить программы восстановления и поддержки стратегических отраслей. Ведь западные партнеры обычно занимаются только развитием малого и среднего бизнеса.

Послевоенный опыт других стран подсказывает, что Украина должна самостоятельно позаботиться об определении стратегических отраслей для развития. Зачем западным партнерам взращивать конкурентов компаниям Европы и США?

Интересный пример из той же Хорватии. Всемирный банк подготовил проект социально-экономического обновления страны только через восемь лет после войны. Документ предусматривал гранты для малого и среднего бизнеса, финансирование проектов, создание новых рабочих мест, проекты по разминированию и сокращению экономического разрыва между разными частями страны.

Международную антикризисную программу по Ираку ICRRP приняли в 2014 году. Только с 2022 года она финансирует проекты в сфере малого и среднего бизнеса.

Среди интересных решений, которые в прошлом веке реализовали после войны в Великобритании, – стимулирование экспорта. Государство передавало дефицитные ресурсы в первую очередь компаниям, которые могли обеспечить высокие темпы внешней торговли. Это помогло улучшить финансовое состояние страны, которая из-за войны потеряла 25% национального богатства.

Устоять сейчас и после войны – решения для бизнеса

Украинскому бизнесу уже сейчас нужно готовиться к западным конкурентам, которые после войны придут в Украину. На фоне их прихода есть только три варианта выхода: умереть, продаться, победить.

Умереть – не выдержать конкуренцию и освободить место западным игрокам.

Продаться – не самый плохой вариант, если не чувствуешь сил для борьбы, но при этом привлекателен для западных игроков. Имеешь белую историю в Украине, хорошую репутацию, отлаженные технологические процессы. Это все может повлиять на формирование хорошей цены за качественно построенный бизнес.

Победить – если ваш бизнес не только высокотехнологичен, современен и пользуется спросом на рынке, но и работает по западным стандартам и не очень отличается от конкурентов из США или Европы, если именно этот бизнес любит твой потребитель. Народную любовь не так легко купить. Ее нужно завоевывать годами, выстраивать настоящую Love Mark.

Экономика государства на плечах людей

Восстанавливать экономику Украины должны люди. Вопрос человеческого капитала является одним из важнейших для восстановления стран в период, наступающий после завершения военных конфликтов.

Украине нужна государственная программа по возвращению людей, и мы как ответственный бизнес готовы ее поддержать.

Британское правительство решило покрыть послевоенный дефицит рабочих с помощью мигрантов. В первую волну страна приняла около 200 000 итальянцев и поляков. С 1948 года начали приезжать выходцы из стран Карибского бассейна и британских колоний.

Спасаясь от войны, из Украины выехало более 6 млн украинцев, согласно данным ООН. Дефицит кадров на рынке труда Минэкономики оценивает в 4,5 млн человек. Как вернуть их? Это сложная проблема, требующая многогранного подхода, простого решения быть не может. Но государству необходимо быть готовым к этому и осуществлять реальные шаги для стимулирования возвращения беженцев, предоставления людям профессиональной переориентации. И иметь в запасе такой вариант, как приглашение в Украину трудовых мигрантов.

Бизнес также не должен стоять в стороне от этого вопроса. Ведь нет человеческого ресурса – нет и бизнеса. Общий штат моих компаний – более 20 000 человек, еще около 12 млн – постоянные клиенты Eva и Varus. То есть, по большому счету, каждая украинская семья имеет отношение к моему бизнесу. Это огромная ответственность. Что мы делаем для людей?

Мы рядом, мы повсюду, где живут люди. С оккупированных территорий наши магазины выезжали последними и первыми открывали двери после деоккупации.

Сотрудники наших компаний могут пройти психологическую реабилитацию, потому что их эмоциональное здоровье для нас – приоритет. За годы войны за помощью обратился каждый пятый сотрудник.

Не меньшее значение сейчас имеет забота об энергонезависимости: все наши объекты полностью энергетически автономны. Мы оказываем сотрудникам консультационную помощь, как приобрести в кредит или на льготных условиях генераторы и сделать автономными собственные дома.

Подытоживая: Украина нуждается в осознанном подходе в трех ключевых задачах: формировании стратегических направлений экономики, возвращении людей и будущем среднего и крупного бизнеса в Украине. Это совместная работа власти и предпринимателей, к которой мы готовы присоединиться.

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