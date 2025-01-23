Швейцарія спрямує $55 млн на відновлення України через проєкти своїх компаній

Україна та Швейцарія підписали меморандум про взаєморозуміння, у межах якого швейцарський уряд виділить $55 млн на фінансування проєктів відновлення через місцеві компанії. Ці кошти спрямовуватимуться на ключові сектори економіки, де активно працюють швейцарські бізнеси. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінекономіки від 23 січня.

Деталі

Фінансування забезпечить Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO). Відбір проєктів стартує наприкінці січня 2025 року, а реалізація перших ініціатив розпочнеться у липні того ж року. У процесі відбору пропозицій братимуть участь уряд України, SECO та Посольство Швейцарії.

Меморандум створює підґрунтя для подальшого підписання міжурядової угоди про технічне і фінансове співробітництво, повідомили у Мінекономіки. Угода стосуватиметься реалізації публічних проєктів із Єдиного портфеля публічних інвестицій, затверджених Стратегічною інвестиційною радою.

Контекст

Швейцарія запроваджує програми підтримки України у сферах децентралізації, відновлення, спільних проєктів з «Укрзалізницею» та підготовки до опалювального сезону.

У квітні Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення виділити 5 млрд швейцарських франків ($5,5 млрд) на гуманітарну допомогу, економічний розвиток та довгострокове відновлення України до 2036 року.

Допомога реалізовуватиметься поетапно: до 2028 року на міжнародне співробітництво спрямують 1,5 млрд франків. У період 2029-2036 років уряд вивчатиме інші джерела фінансування для виділення решти 3,5 млрд франків.

3 жовтня 2024 року посол Швейцарії в Україні та Молдові Фелікс Бауманн заявив, що уряд Швейцарії планує протягом 4 років виділити 1,5 млрд швейцарських франків ($1,7 млрд) на проєкти «Раннього відновлення» в Україні.