Швейцарія запустила програму підтримки відбудови України на $1,6 млрд

Федеральна рада Швейцарії ухвалила програму співпраці з Україною на 2025–2028 роки, яка передбачає спрямування на економічне відновлення, захист цивільного населення та зміцнення інституцій 1,5 млрд швейцарських франків (понад $1,6 млрд). Про це повідомила пресслужба Мінекономіки 14 лютого.

Деталі

Ця програма – перший етап довгострокової 12-річної підтримки України у сфері відбудови, реформ і сталого розвитку.

Третину бюджету програми – близько 500 млн франків – планують спрямувати на відбудову України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

Контекст

У квітні 2024 року уряд Швейцарії анонсував виділення 5 млрд франків протягом наступних 12 років. «Затверджена програма підтримки на 2025–2028 роки – це лише перший етап реалізації міжурядових домовленостей. Протягом 2029–2036 років швейцарською стороною для України передбачено ще 3,5 млрд франків», – сказала перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Україна та Швейцарія підписали меморандум про перші 50 млн франків, які Швейцарія виділить для своїх компаній на підтримку проєктів в Україні. Зараз триває прийом заявок від бізнесу. Реалізація відібраних проєктів планується на липень 2025 року.