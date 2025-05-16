Украинский стартап memoryOS привлек более $1 млн. Forbes узнал оценку

Украинский стартап memoryOS, разрабатывающий приложение для улучшения памяти и когнитивных навыков, привлек более $1 млн инвестиций от украинских фондов Flyer One Ventures, SID Venture Partners, Vesna Capital, Angel One Fund и бизнес-ангела Энтони Бреннинкмайера. Об этом Forbes Ukraine сообщила пресс-служба стартапа.

Подробности

В инвестраунде приняли участие украинские фонды Flyer One Ventures, SID Venture Partners, Vesna Capital, Angel One Fund и бизнес-ангел Энтони Бреннинкмайер (Anthony Brenninkmeijer).

Средства привлекли с оценкой $20 млн post-money , сказал Forbes на условиях анонимности собеседник, знакомый с процессом фандрейзинга.

, сказал Forbes на условиях анонимности собеседник, знакомый с процессом фандрейзинга. Главный продукт стартапа – мобильное приложение для тренировки памяти, сочетающее обучающие методики и геймификацию. Оно имеет более 500 000 загрузок, говорится в пресс-релизе.

Привлеченные инвестиции пойдут на расширение команды, развитие технологии и привлечение пользователей.

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Контекст

memoryOS основали в 2019-м Алекс Руж и Йонас фон Эссен, двукратный чемпионом мира по памяти. В стартапе утверждают, что приложение показало высокие результаты: среди тысяч пользователей точность запоминания выросла на 70%, а скорость – на 60%.

В 2021-м memoryOS собрал более $642 000 в месяц через Kickstarter.