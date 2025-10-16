Forbes Digital підписка
Силы обороны поразили одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ – Генштаб ВСУ

Forbes

1 хв читання

В ночь на четверг, 16 октября, подразделения Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с объемом переработки 4,8 млн т нефти. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и пресс-служба Сил специальных операций.

  • «Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», – отметили в Генштабе.
  • Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг». Входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн т, в 2023-м – 4,8 млн т.
  • 16 сентября 2025 года ССО уже наносили удары по этому НПЗ.
  • Завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Силы обороны поразили одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ – Генштаб ВСУ /Фото 1

Спутниковый снимок нефтеперерабатывающего завода в Саратове (Россия), 2 августа 2025 года. У НПЗ был разветвленный комплекс с многочисленными резервуарами, промышленными зданиями и сетью дорог

Контекст

Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик атак пришелся на август: было поражено 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн т в год, что составляет около трети общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

В сентябре кампания продолжилась, но масштаб целей вырос: за месяц под удары попали снова 14 заводов с общей мощностью около 121,6 млн т в год.

Больше об пораженных российских НПЗ и последствиях атак читайте в материале Forbes.

