В ночь на четверг, 16 октября, подразделения Сил обороны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ с объемом переработки 4,8 млн т нефти. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и пресс-служба Сил специальных операций.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- «Силы обороны Украины последовательно реализуют комплекс мер по поражению критических элементов военно-промышленной базы Российской Федерации, чтобы лишить ее возможности продолжать агрессию», – отметили в Генштабе.
- Саратовский нефтеперерабатывающий завод – одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, ранее известное как завод «Крекинг». Входит в структуру нефтяной компании «Роснефть». Объем переработки нефти по состоянию на 2020 год – 7,2 млн т, в 2023-м – 4,8 млн т.
- 16 сентября 2025 года ССО уже наносили удары по этому НПЗ.
- Завод задействован в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Контекст
Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Пик атак пришелся на август: было поражено 14 НПЗ с суммарной мощностью 84,7 млн т в год, что составляет около трети общих нефтеперерабатывающих мощностей России.
В сентябре кампания продолжилась, но масштаб целей вырос: за месяц под удары попали снова 14 заводов с общей мощностью около 121,6 млн т в год.
Больше об пораженных российских НПЗ и последствиях атак читайте в материале Forbes.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.