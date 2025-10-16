У ніч на четвер, 16 жовтня, підрозділи Сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ з обсягом переробки 4,8 млн т нафти. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України та пресслужба Сил спеціальних операцій .

Деталі

«Сили оборони України послідовно реалізують комплекс заходів із ураження критичних елементів воєнно-промислової бази Російської Федерації, щоб позбавити її можливості продовжувати агресію», – зазначили у Генштабі.

Саратовський нафтопереробний завод – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, раніше відоме як завод «Крекінг». Входить до структури нафтової компанії «Роснефть». Обсяг переробки нафти станом на 2020 рік – 7,2 млн т, у 2023-му – 4,8 млн т.

16 вересня 2025 року ССО вже наносили удари по цьому НПЗ.

Завод задіяно у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Супутниковий знімок нафтопереробного заводу в Саратові (Росія), 2 серпня 2025 року. НПЗ мав розгалужений комплекс із численними резервуарами, промисловими будівлями та мережею доріг

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Пік атак припав на серпень: було уражено 14 НПЗ із сумарною потужністю 84,7 млн т на рік, що становить близько третини загальних нафтопереробних потужностей Росії.

У вересні кампанія продовжилася, але масштаб цілей зріс: за місяць під удари потрапили знову 14 заводів із загальною потужністю приблизно 121,6 млн т на рік.

Більше про уражені російські НПЗ та наслідки атак читайте у матеріалі Forbes.