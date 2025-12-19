Ритейлер «Сильпо» в конце года открыл четыре магазина – по одному в Киеве и Ирпене и обновленные магазины с новыми концепциями в Киеве и Ровно. Об этом сообщила пресс-служба компании 19 декабря.

Детали

В Киеве ритейлер открыл новый супермаркет в стиле RE-USE – с интерьером, созданным из повторно использованных материалов. Дизайн магазина на ул. Причальной, 14-А разработала KOSA art group при участии художницы Таши Оро: в пространстве размещены арт-объекты из оргтехники, металлических тележек, консервных банок, макулатуры, автоламп и одноразовой посуды. Магазин площадью 1254 м² работает ежедневно с 7:30 до 23:00.

Новый магазин ритейлер открыл в Ирпене в ТЦ «РИТЕЙЛ-ПАРК» площадью 1311 м². Дизайн супермаркета выполнен в стиле азулежу – традиционной португальской плитки. В магазине работают отделы собственной кондитерской, кафе, «Гастрономия», «Фрукты и овощи» и алкогольный отдел. Для удобства работает Silpo Point для получения онлайн-заказов. График работы: 8:00–23:00.

В Ровно обновленный супермаркет «Сильпо» на ул. Киевской, 69 заработал 19 декабря. Концепция магазина вдохновлена традиционными ремеслами Полесья – ковроткачеством и ткачеством, в интерьере использованы натуральные материалы и национальные орнаменты. В магазине есть отделы «Фрукты и овощи», собственная кулинария, крафтовые продукты «Лавки Традиций» и выпечка. Магазин работает ежедневно с 7:30 до 23:00.

Еще один обновленный супермаркет «Сильпо» открыли 19 декабря в Киеве на ул. Чернобыльской, 3 площадью 730 м² с дизайном в виде лабиринта с цветными маршрутами. Магазин имеет собственную пекарню, зону самовывоза и доставку. Цветные линии на потолке и стилизованные вывески помогают ориентироваться по отделам, а центральным арт-объектом является чек «Сильпо». Работает ежедневно с 8:00 до 23:00.

Обновленный «Сильпо» Фото пресс-служба Сільпо Обновленный «Сильпо» Фото пресс-служба Сільпо Обновленный «Сильпо» Фото пресс-служба Сільпо Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

«Сильпо» – одна из крупнейших сетей продовольственных супермаркетов Украины, основанная в 1998 году. Она насчитывает более 300 магазинов по всей территории страны.

Магазины в дизайнерском формате «Сильпо» начали открывать в 2014-м. За более чем 10 лет сеть открыла более 130 тематических дизайнерских супермаркетов, рассказывала Forbes руководитель отдела открытия магазинов «Сильпо» Валерия Щербина. Это почти 40% сети.

Примерно 60% затрат на открытие супермаркета идет на оборудование, рекламное оформление – на уровне сложности «Сильпо», но без дорогих решений – обычно составляет 2–3% от общего бюджета.

Выручка ООО «Сильпо-Фуд» в первые шесть месяцев 2025-го составила 50,3 млрд грн, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Конечный бенефициар компании – Владимир Костельман.