Ритейлер «Сільпо» наприкінці року відкрив чотири магазини – по одному в Києві та Ірпені та оновлені магазини з новими концепціями у Києві та Рівному. Про це повідомила пресслужба компанії 19 грудня.

Деталі

У Києві ритейлер відкрив новий супермаркет у стилі RE-USE – з інтер’єром, створеним із повторно використаних матеріалів. Дизайн магазину на вул. Причальній, 14-А розробила KOSA art group за участі художниці Таші Оро: у просторі розміщені артоб’єкти з оргтехніки, металевих візків, консервних банок, макулатури, автоламп і одноразового посуду. Магазин площею 1254 м² працює щодня з 7:30 до 23:00.

Новий магазин ритейлер відкрив в Ірпені у ТЦ «РІТЕЙЛ-ПАРК» площею 1311 м². Дизайн супермаркету виконаний у стилі азулежу – традиційної португальської плитки. У магазині працюють відділи власної кондитерської, кав’ярня, «Гастрономія», «Садовина та городина» та алкогольний відділ. Для зручності працює Silpo Point для отримання онлайн-замовлень. Графік роботи: 8:00–23:00.

У Рівному оновлений супермаркет «Сільпо» на вул. Київській, 69 запрацював 19 грудня. Концепція магазину натхненна традиційними ремеслами Полісся – килимарством і ткацтвом, в інтер’єрі використані натуральні матеріали та національні орнаменти. У магазині є відділи «Садовина та городина», власна кулінарія, крафтові продукти «Лавки Традицій» та випічка. Магазин працює щодня з 7:30 до 23:00.

Ще один оновлений супермаркет «Сільпо» відкрили 19 грудня у Києві на вул. Чорнобильській, 3 площею 730 м² з дизайном у вигляді лабіринту з кольоровими маршрутами. Магазин має власну пекарню, зону самовивозу та доставку. Кольорові лінії на стелі та стилізовані вивіски допомагають орієнтуватися по відділах, а центральним артоб’єктом є чек «Сільпо». Працює щодня з 8:00 до 23:00.

Контекст

«Сільпо» – одна з найбільших мереж продовольчих супермаркетів України, заснована в 1998 році. Вона налічує понад 300 магазинів по всій території країни.

Магазини в дизайнерському форматі «Сільпо» почали відкривати в 2014-му. За понад 10 років мережа відкрила більше 130 тематичних дизайнерських супермаркетів, розповідала Forbes керівниця відділу відкриття магазинів «Сільпо» Валерія Щербина. Це майже 40% мережі.

Приблизно 60% витрат на відкриття супермаркету йде на обладнання, рекламне оформлення – на рівні складності «Сільпо», але без дорогих рішень – зазвичай становить 2–3% від загального бюджету.

Виторг ТОВ «Сільпо-Фуд» у перші шість місяців 2025-го склав 50,3 млрд грн, що на 9,3% більше, ніж роком раніше. Кінцевий бенефіціар компанії – Володимир Костельман.