Сызранский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» на Волге 5 декабря остановил переработку нефти из-за повреждений, вызванных ударом украинских дронов. Об этом 9 декабря пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
Детали
- Собеседники агентства отметили, что атака вывела из строя установку первичной переработки сырой нефти АВТ-6. В августе установка уже получила повреждения в результате удара беспилотников, и тогда ее ремонт занял две недели.
- Один из источников уточнил, что на этот раз восстановление может занять примерно месяц.
Контекст
В прошлом году Сызранский НПЗ переработал около 4,3 млн тонн нефти – существенно меньше установленной проектной мощности в 7 млн тонн. По итогам года предприятие произвело 800 000 тонн бензина, 1,5 млн тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.
Летом Украина возобновила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Самый интенсивный период пришелся на август: тогда беспилотники поразили 14 НПЗ с совокупной годовой мощностью 84,7 млн тонн – ориентировочно треть всех перерабатывающих возможностей РФ.
В сентябре атаки продолжились и стали более масштабными: в течение месяца были повреждены еще 14 заводов, вместе имеющих около 121,6 млн тонн мощностей в год.
Больше о пораженных объектах и их последствиях – в материале Forbes Ukraine.
