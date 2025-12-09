Сизранський нафтопереробний завод «Роснєфті» на Волзі 5 грудня зупинив переробку нафти через пошкодження, спричинені ударом українських дронів. Про це 9 грудня пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

Деталі

Співрозмовники агентства зазначили, що атака вивела з ладу установку первинної переробки сирої нафти АВТ-6. У серпні установка вже зазнала ушкоджень унаслідок удару безпілотників, і тоді її ремонт тривав два тижні.

Одне з джерел уточнило, що цього разу відновлення може зайняти приблизно місяць.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Контекст

Минулого року Сизранський НПЗ переробив близько 4,3 млн тонн нафти – суттєво менше за встановлену проєктну потужність у 7 млн тонн. За підсумками року підприємство виробило 800 000 тонн бензину, 1,5 млн тонн дизельного пального та 700 000 тонн мазуту.

Влітку Україна поновила удари по російських нафтопереробних заводах. Найінтенсивніший період припав на серпень: тоді безпілотники уразили 14 НПЗ із сукупною річною потужністю 84,7 млн тонн – орієнтовно третина всіх переробних можливостей РФ.

У вересні атаки продовжилися й стали масштабнішими: протягом місяця було пошкоджено ще 14 заводів, що разом мають близько 121,6 млн тонн потужностей на рік.

Більше про уражені об’єкти та їхні наслідки – у матеріалі Forbes Ukraine.