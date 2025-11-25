В ночь на 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили целый ряд стратегических предприятий и враждебных целей в России. В частности, под ударом находились самолеты и НПЗ. Атаку подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- Подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и ССО и применили для ударов оружие собственного производства – крылатые ракеты «Нептун» и реактивные беспилотники «Барс2.
- В Таганроге Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и предприятия по производству БПЛА «Молния» – «Атлант Аэро». На территории объектов отмечались многочисленные взрывы и значительные пожары.
- При ударе по заводу, вероятно, поврежден экспериментальный самолет А-60.
- Пораженное предприятие производит ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
- Подразделения Силы обороны нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ.
- По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Контекст
Российские оккупационные войска минувшей ночью применили 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахеды. Четыре дрона залетели в Молдову и Румынию, есть точное время пролетов, сообщил утром 25 ноября президент Владимир Зеленский. Россияне били по Киеву и области, Днепровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине. «Главные цели – энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь», – написал он.
Россияне регулярно обстреливают Украину и, в частности, столицу, пытаясь уничтожить украинскую энергосистему. Обстрелы происходят с регулярностью в среднем каждые 10 дней.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.