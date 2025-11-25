В ночь на 25 ноября украинские дроны и ракеты поразили целый ряд стратегических предприятий и враждебных целей в России. В частности, под ударом находились самолеты и НПЗ. Атаку подтвердил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подробности

Подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и ССО и применили для ударов оружие собственного производства – крылатые ракеты «Нептун» и реактивные беспилотники «Барс2.

В Таганроге Ростовской области РФ зафиксировано поражение Авиаремонтного завода «ТАНТК им. Г. М. Бериева» и предприятия по производству БПЛА «Молния» – «Атлант Аэро». На территории объектов отмечались многочисленные взрывы и значительные пожары.

При ударе по заводу, вероятно, поврежден экспериментальный самолет А-60 .

Генштаб ВСУ

Пораженное предприятие производит ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Подразделения Силы обороны нанесли успешное поражение по нефтяному терминалу «Шесхарис» в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу «Туапсинский» в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, в Новороссийске поражены нефтяные стендеры (устройства налива/слива нефти в танкеры) и пусковая установка из состава ЗРК С-400. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Контекст

Российские оккупационные войска минувшей ночью применили 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические, и более 460 дронов, из которых большинство – российско-иранские шахеды. Четыре дрона залетели в Молдову и Румынию, есть точное время пролетов, сообщил утром 25 ноября президент Владимир Зеленский. Россияне били по Киеву и области, Днепровщине, Харьковщине, Черниговщине и Черкасщине. «Главные цели – энергетика и все, что обеспечивает нормальную жизнь», – написал он.

Россияне регулярно обстреливают Украину и, в частности, столицу, пытаясь уничтожить украинскую энергосистему. Обстрелы происходят с регулярностью в среднем каждые 10 дней.