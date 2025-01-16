Скандал с переводом в пехоту. В Воздушных силах была создана специальная комиссия для проверки

В Воздушных силах ВСУ была создана специальная комиссия, которая изучает положение дел о переводе военнослужащих Воздушных сил в другие роды и виды Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба 16 января. Накануне стало известно о переводе инженеров и техников Воздушных сил в пехоту .

Ключевые факты

Комиссия проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их устранению.

Согласно сообщению, комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может оказать существенное влияние на боеспособность подразделений Воздушных сил.

Прежде всего, это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения.

Воздушные силы сообщили, что было принято решение о недопущении перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных сил.

Контекст

Воздушные силы выполняют задачи по защите воздушного пространства, осуществляют авиационное и зенитное ракетное прикрытие важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, войск, наносят по враждебным позициям удары с воздуха.

14 января информационное пространство всколыхнуло публичное заявление техников 114-й авиационной бригады, которое распространил сержант Виталий Горжевский. В ней говорится, что из бригады уже перевели в пехоту 250 человек, а по новому приказу должны перевести еще 218 – почти всех авиатехников.

Это фактически сделает небоеспособной бригаду, которая вооружена советскими истребителями МиГ- 29 и овладела новыми западными типами самолетов, говорится в заявлении. Забирают людей и из руководства бригады, и из персонала, заявил франковскому изданию «Галка» старший техник инженерно-авиационной службы авиационной эскадрильи Прикарпатья Дмитрий Донцов.

В Генштабе назвали вынужденным шагом перевод в Сухопутные войска служащих Воздушных сил и других родов войск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил командующему Воздушными силами объяснить все обществу и не уменьшать состав специалистов, которые нужны для выполнения боевых задач авиацией, ПВО и мобильных огневых групп.

Forbes Ukraine разбирался, что происходит в Воздушных силах и какие угрозы это создает – читайте здесь.