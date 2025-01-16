Скандал із переведенням у піхоту. У Повітряних силах створили спеціальну комісію для перевірки

У Повітряних силах ЗСУ створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців Повітряних сил в інші роди та види Збройних сил України, повідомила пресслужба 16 січня. Напередодні стало відомо про переведення інженерів і техніків Повітряних сил до піхоти .

Ключові факти

Наразі комісія перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення.

Згідно з повідомленням, комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних сил.

Передусім це стосується тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

Повітряні сили повідомили, що були прийняті рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил.

Контекст

Повітряні сили виконують завдання із захисту повітряного простору, здійснюють авіаційне та зенітне ракетне прикриття важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, військ, завдають по ворожих позиціях ударів з повітря.

14 січня інформаційний простір сколихнула публічна заява техніків 114-ї авіаційної бригади, яку поширив сержант Віталій Горжевський. У ній ідеться, що з бригади вже перевели до піхоти 250 людей, а за новим наказом мають перевести ще 218 – майже всіх авіатехніків.

Це фактично зробить небоєздатною бригаду, яка озброєна радянськими винищувачами МіГ-29 та опанувала нові західні типи літаків, сказано в заяві. Забирають людей і з керівництва бригади, і з персоналу, заявив франківському виданню «Галка» старший технік інженерно-авіаційної служби прикарпатської авіаційної ескадрильї Дмитро Донцов.

У Генштабі назвали вимушеним кроком переведення до Сухопутних військ службовців Повітряних сил та інших родів військ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив командувачу Повітряних сил пояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні для виконання бойових завдань авіацією, ППО та мобільних вогневих груп.

Forbes Ukraine розбирався, що відбувається в Повітряних силах та які загрози створює – читайте тут.