Шанс закончить войну в 2025 году, результаты дальнобойности и участие ЕС в мирных переговорах. Главное из интервью Зеленского польским медиа

Ситуация на фронте в Украине сложная, но есть шанс уже в этом году завершить войну, об этом в интервью польским СМИ сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, перед любыми мирными переговорами Украине необходимы гарантии безопасности.

Ключевые факты

По словам Зеленского, ситуация на фронте как «синусоида» – инициатива переходит из рук в руки. Самая сложная ситуация на Востоке, потому что там большая концентрация российских войск и техники. По его словам, у Украины наблюдается нехватка вооружения. «Есть бригады, укомплектованные оружием на 60–70%. Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет», – отметил он.

как «синусоида» – инициатива переходит из рук в руки. Самая сложная ситуация на Востоке, потому что там большая концентрация российских войск и техники. По его словам, у Украины наблюдается нехватка вооружения. «Есть бригады, укомплектованные оружием на 60–70%. Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет», – отметил он. В то же время Россия несет большие потери и потеряла инициативу на Харьковском направлении. На Курском направлении Россия потеряла 30 000–35 000 человек за пять месяцев.

Благодаря дальнобойности Украина уже дала результат – Россия потеряла много денег и часть своей логистики. Прежде всего Украина нанесла удары и уничтожила склады с боеприпасами, военную технику и центры управления. «Дальнобойность очень сильно помогла, недостаточная дальнобойность – это факт. Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у партнеров, потому что под каждый объект, а мы знаем каждый объект – склады, пункты управления, тот или иной завод, производящий оружие, – мы все их пересчитали. Но чтобы уничтожить это, нужно соответствующее количество дальнобойного оружия, такого количества пока у нас не было», – сказал он.

Украина уже дала результат – Россия потеряла много денег и часть своей логистики. Прежде всего Украина нанесла удары и уничтожила склады с боеприпасами, военную технику и центры управления. «Дальнобойность очень сильно помогла, недостаточная дальнобойность – это факт. Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у партнеров, потому что под каждый объект, а мы знаем каждый объект – склады, пункты управления, тот или иной завод, производящий оружие, – мы все их пересчитали. Но чтобы уничтожить это, нужно соответствующее количество дальнобойного оружия, такого количества пока у нас не было», – сказал он. Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с Россией , это не в интересах государства, сказал Зеленский. Поэтому Украина всегда очень жестко, но правдиво реагирует, когда та или иная страна ведет те или иные переговоры с россиянами, что-то готовится, и мы против этого. Мы должны быть в одном информполе с нашими союзниками», – добавил он.

, это не в интересах государства, сказал Зеленский. Поэтому Украина всегда очень жестко, но правдиво реагирует, когда та или иная страна ведет те или иные переговоры с россиянами, что-то готовится, и мы против этого. Мы должны быть в одном информполе с нашими союзниками», – добавил он. Украине нужны гарантии безопасности перед любыми переговорами. «Каковы будут гарантии безопасности для Украины? Где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка, финансы и т.п.?» – сказал президент.

перед любыми переговорами. «Каковы будут гарантии безопасности для Украины? Где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка, финансы и т.п.?» – сказал президент. Он уверен, что есть шансы на окончание войны уже в этом году. По его словам, избранный президент США очень хочет закончить войну, и он способен давить на Россию.

уже в этом году. По его словам, избранный президент США очень хочет закончить войну, и он способен давить на Россию. «Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, закончить эту войну, но Трамп способен предложить Украине реальные гарантии безопасности», – сказал Зеленский.

По мнению президента, постепенная помощь США в каденции Джо Байдена была слишком медленной. «Это о превентивных санкциях до вторжения. Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что «если что-нибудь произойдет, мы тогда сделаем»… Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция», – подчеркнул он.

была слишком медленной. «Это о превентивных санкциях до вторжения. Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что «если что-нибудь произойдет, мы тогда сделаем»… Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция», – подчеркнул он. Зеленский отметил недостаточную поддержку Украины системами ПВО . «Я не понял до конца и никогда не пойму, когда у нас гибнут люди, а систем ПВО у нас столько, сколько есть. И почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство у них там, – мне это сложно понять. Может быть, я чего-то не знаю. Но знаю одно: к сожалению, гибли люди»

. «Я не понял до конца и никогда не пойму, когда у нас гибнут люди, а систем ПВО у нас столько, сколько есть. И почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство у них там, – мне это сложно понять. Может быть, я чего-то не знаю. Но знаю одно: к сожалению, гибли люди» Зеленский считает, что представительство Европы по любому формату предстоящих переговоров важно. «Я не могу сегодня прогнозировать, каким будет будущий стол переговоров. Потому что он будет зависеть не только от Украины. В разговоре со США я всегда говорю, что Украина – часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена ​​за переговорным столом», – сказал Зеленский, добавив, что ЕС – это не только союз, но и экономические гарантии безопасности.

Контекст

9 января Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 13 января, что никакой существенной подготовки к переговорам пока не было. 15 января Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Путин тоже готовится к встрече с Трампом и уже имеет свои условия.

Украина обеспокоена тем, что прекращение боевых действий позволит России перегруппироваться и нанести новый удар. Лучшей гарантией безопасности Украина считает членство в НАТО.

15 января Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия, размещение на территории Украины иностранного военного контингента – это те гарантии безопасности, которых добивается Украина.