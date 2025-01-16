Шанс закончить войну в 2025 году, результаты дальнобойности и участие ЕС в мирных переговорах. Главное из интервью Зеленского польским медиа

Ситуация на фронте в Украине сложная, но есть шанс уже в этом году завершить войну, об этом в интервью польским СМИ сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, перед любыми мирными переговорами Украине необходимы гарантии безопасности.
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Ключевые факты
- По словам Зеленского, ситуация на фронте как «синусоида» – инициатива переходит из рук в руки. Самая сложная ситуация на Востоке, потому что там большая концентрация российских войск и техники. По его словам, у Украины наблюдается нехватка вооружения. «Есть бригады, укомплектованные оружием на 60–70%. Что-то в процессе, что-то идет, а что-то никак не дойдет», – отметил он.
- В то же время Россия несет большие потери и потеряла инициативу на Харьковском направлении. На Курском направлении Россия потеряла 30 000–35 000 человек за пять месяцев.
- Благодаря дальнобойности Украина уже дала результат – Россия потеряла много денег и часть своей логистики. Прежде всего Украина нанесла удары и уничтожила склады с боеприпасами, военную технику и центры управления. «Дальнобойность очень сильно помогла, недостаточная дальнобойность – это факт. Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у партнеров, потому что под каждый объект, а мы знаем каждый объект – склады, пункты управления, тот или иной завод, производящий оружие, – мы все их пересчитали. Но чтобы уничтожить это, нужно соответствующее количество дальнобойного оружия, такого количества пока у нас не было», – сказал он.
- Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с Россией, это не в интересах государства, сказал Зеленский. Поэтому Украина всегда очень жестко, но правдиво реагирует, когда та или иная страна ведет те или иные переговоры с россиянами, что-то готовится, и мы против этого. Мы должны быть в одном информполе с нашими союзниками», – добавил он.
- Украине нужны гарантии безопасности перед любыми переговорами. «Каковы будут гарантии безопасности для Украины? Где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка, финансы и т.п.?» – сказал президент.
- Он уверен, что есть шансы на окончание войны уже в этом году. По его словам, избранный президент США очень хочет закончить войну, и он способен давить на Россию.
- «Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины, и он должен принудить Путина к дипломатии, закончить эту войну, но Трамп способен предложить Украине реальные гарантии безопасности», – сказал Зеленский.
- По мнению президента, постепенная помощь США в каденции Джо Байдена была слишком медленной. «Это о превентивных санкциях до вторжения. Мы просили и оружие, и санкции, но Америка сказала, что «если что-нибудь произойдет, мы тогда сделаем»… Мне кажется, что это была все-таки слабая позиция», – подчеркнул он.
- Зеленский отметил недостаточную поддержку Украины системами ПВО. «Я не понял до конца и никогда не пойму, когда у нас гибнут люди, а систем ПВО у нас столько, сколько есть. И почему мы не могли быть усилены Америкой системами Patriot – говорю Америкой, потому что большинство у них там, – мне это сложно понять. Может быть, я чего-то не знаю. Но знаю одно: к сожалению, гибли люди»
- Зеленский считает, что представительство Европы по любому формату предстоящих переговоров важно. «Я не могу сегодня прогнозировать, каким будет будущий стол переговоров. Потому что он будет зависеть не только от Украины. В разговоре со США я всегда говорю, что Украина – часть Евросоюза в будущем, а это значит, что Европа должна быть представлена за переговорным столом», – сказал Зеленский, добавив, что ЕС – это не только союз, но и экономические гарантии безопасности.
Контекст
9 января Трамп заявил, что готовится к встрече с Путиным, хотя пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 13 января, что никакой существенной подготовки к переговорам пока не было. 15 января Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Путин тоже готовится к встрече с Трампом и уже имеет свои условия.
Украина обеспокоена тем, что прекращение боевых действий позволит России перегруппироваться и нанести новый удар. Лучшей гарантией безопасности Украина считает членство в НАТО.
15 января Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия, размещение на территории Украины иностранного военного контингента – это те гарантии безопасности, которых добивается Украина.
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