Схема на 246 млн грн. НАБУ и САП заявили о хищении при разработке софта «Дзвін» для ВСУ

НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 млн грн, сообщает пресс-служба бюро 19 февраля. По данным следователей, речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «Дзвін».

Ключевые факты

Среди подозреваемых по этому делу бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ и директор частного общества – главный исполнитель контракта.

По версии следствия, в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническую задачу меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн.

НАБУ утверждает, что без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации – 115 млн грн.

По данным НАБУ, система не отвечала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Кроме того, часть ПО вообще не используется: из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.

Следователи утверждают, что детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию. В частности, причастные к схеме якобы начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. «Они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы «Дзвін» невозможна», – сказано в сообщении НАБУ.

В 2024 году вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения на «Дзвін» планировали выделить дополнительное финансирование, что, по мнению следователей, может свидетельствовать о «попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их».

Контекст

В марте 2021 года Bihus.Info опубликовало расследование по системе «Дзвін-АС». В нем отмечалось, что Минобороны потратило на АСУ около 580 млн грн, однако аудит в 2020-м показал, что у нее есть проблемы, в частности, она несовместима с аналогичными системами стран НАТО.

В декабре 2022 года система «Дзвін» была официально принята на вооружение ВСУ, несмотря на расследование НАБУ. Тогдашний министр обороны Алексей Резников подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР «Дзвін-АС»). Тогда он сообщил, что эта система весной 2022 успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.

«Дзвін» задумывался как главная система для управления войском. Назначение – автоматизация сбора, обработки, анализа и распространения данных. Она должна помогать командирам в режиме времени, близком к реальному, понимать, где находится враг, а где собственные силы и средства, и быстро и взвешенно принимать решения. Подробнее о военной системе «Дзвін» и деле НАБУ – читайте здесь.