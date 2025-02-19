Схема на 246 млн грн. НАБУ и САП заявили о хищении при разработке софта «Дзвін» для ВСУ

НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной схемы в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 млн грн, сообщает пресс-служба бюро 19 февраля. По данным следователей, речь идет о злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ «Дзвін».
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Ключевые факты
- Среди подозреваемых по этому делу бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, экс-начальник войск связи ВСУ, экс-начальник Управления по развитию автоматизации Генерального штаба ВСУ и директор частного общества – главный исполнитель контракта.
- По версии следствия, в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, не имеющей опыта создания программного обеспечения. За четыре года разработки техническую задачу меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 млн грн.
- НАБУ утверждает, что без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 12, что привело к дополнительным затратам на корректировку документации – 115 млн грн.
- По данным НАБУ, система не отвечала технической задаче: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами. Кроме того, часть ПО вообще не используется: из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.
- Следователи утверждают, что детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию. В частности, причастные к схеме якобы начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. «Они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел. Однако из-за фундаментальных ошибок в архитектуре доработка системы «Дзвін» невозможна», – сказано в сообщении НАБУ.
- В 2024 году вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения на «Дзвін» планировали выделить дополнительное финансирование, что, по мнению следователей, может свидетельствовать о «попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их».
Контекст
В марте 2021 года Bihus.Info опубликовало расследование по системе «Дзвін-АС». В нем отмечалось, что Минобороны потратило на АСУ около 580 млн грн, однако аудит в 2020-м показал, что у нее есть проблемы, в частности, она несовместима с аналогичными системами стран НАТО.
В декабре 2022 года система «Дзвін» была официально принята на вооружение ВСУ, несмотря на расследование НАБУ. Тогдашний министр обороны Алексей Резников подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ОКР «Дзвін-АС»). Тогда он сообщил, что эта система весной 2022 успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.
«Дзвін» задумывался как главная система для управления войском. Назначение – автоматизация сбора, обработки, анализа и распространения данных. Она должна помогать командирам в режиме времени, близком к реальному, понимать, где находится враг, а где собственные силы и средства, и быстро и взвешенно принимать решения. Подробнее о военной системе «Дзвін» и деле НАБУ – читайте здесь.
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