Схема на 246 млн грн. НАБУ і САП виявили розкрадання під час розробки софту «Дзвін» для ЗСУ

НАБУ і САП заявили про викриття корупційної схеми у сфері оборони, через яку держава втратила 246 млн грн, повідомляє пресслужба бюро 19 лютого. За даними слідчих, йдеться про зловживання при розробці автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «Дзвін».

Ключові факти

Серед підозрюваних у цій справі колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексначальник військ зв’язку ЗСУ, ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ і директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

За версією слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення. За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 млн грн.

НАБУ стверджує, що без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 12, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 млн грн.

За даними НАБУ, система не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами. Крім цього частина ПЗ взагалі не використовується – із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10.

Слідчі стверджують, що детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню. Зокрема, причетні до схеми нібито почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. «Вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак через фундаментальні помилки в архітектурі доопрацювання системи «Дзвін» є неможливим», – сказано у повідомленні НАБУ.

У 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на «Дзвін» планували виділити додаткове фінансування, що, на думку слідчих, може свідчити про «спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх».

Контекст

У березні 2021 року Bihus.Info опублікувало розслідування щодо системи «Дзвін-АС». У розслідуванні зазначалося, що Міноборони витратило на АСУ близько 580 млн грн, проте аудит у 2020 році показав, що вона має проблеми, зокрема несумісна з аналогічними системами країн НАТО.

У грудні 2022 року система «Дзвін» була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ, попри розслідування НАБУ. Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР «Дзвін-АС»). Тоді він повідомив, що ця система навесні 2022 року успішно пройшла відомчі випробування, а згодом – державні.

«Дзвін» задумувався як головна система для управління військом. Призначення – автоматизація збору, обробки, аналізу й поширення даних. Вона має допомагати командирам в режимі часу, близького до реального, розуміти, де перебуває ворог, а де власні сили й засоби, та швидко і зважено ухвалювати рішення. Детальніше про військову систему «Дзвін» і справу НАБУ – читайте тут.