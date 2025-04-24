Слабый доллар переписывает прогнозы. Компании из Европы и США ожидают падения прибыли

Торговая война Дональда Трампа и ослабление доллара создают проблемы для европейских и американских компаний, снижая их доходы, пишет Bloomberg . Европейские фирмы, получающие значительную часть доходов из США, страдают от сильного евро и швейцарского франка. В то же время американские компании, ориентированные на внутренний рынок, сталкиваются с подорожанием импорта и снижением покупательной способности.

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Европейские компании бьют тревогу из-за падения доллара до трехлетнего минимума против евро и десятилетнего – против швейцарского франка. Компании по индексу Stoxx 600 получают около 60% выручки за пределами Европы.

Сильный евро снижает прибыль от американского рынка после конвертации в местную валюту. Это провоцирует падение акций компаний, ориентированных на США, и переключение инвесторов на бизнес с внутренним фокусом.

Немецкая SAP, самая дорогая компания Европы, уже предупредила: слабый доллар повлияет на прибыль в среднесрочной перспективе. Эффект станет заметным со следующего года, когда завершатся валютные хеджи.

Голландская Heineken прогнозирует потерю €1,72 млрд ($2 млрд) прибыли из-за сильного евро. Французская BioMerieux и британский ритейлер WH Smith также сообщили о валютных рисках в своих отчетах.

По подсчетам Morgan Stanley, каждое укрепление евро на 5% против доллара снижает рост доходов европейских компаний на 1,5-2%.

В США доллар пока держится: в первом квартале он был крепче, чем в прошлом. Но если он ослабнет до $1,20 за евро (с нынешних $1,14), это отразится на продажах американских компаний.

Для экспортеров слабый доллар – преимущество. К примеру, Coca-Cola и Philip Morris, зарабатывающие преимущественно за пределами США, демонстрируют стабильность на фоне падения рынка.

Однако две трети доходов компаний из S&P 500 приходятся на внутренний рынок. Для них слабый доллар означает удорожание импорта и снижение потребительской активности. Аналитики UBS считают, что особенно уязвимы внутренне ориентированные компании.

Авиационная отрасль США также под ударом: по прогнозу Bloomberg Intelligence, доходность трансатлантических рейсов снизится из-за неблагоприятного курса. Американские туристы сокращают расходы, а европейцы – из-за торговых споров – выбирают другие направления вместо США.

Валютные колебания уже привели к коррекции прибыльных прогнозов. Для S&P 500 ожидаемый рост прибыли на акцию снизился с 11,4% до 7,3% в 2025 году. В Европе ожидания для Stoxx 600 упали с +3% до -2%.

Контекст

Слабый доллар и торговая война, спровоцированная политикой Дональда Трампа, создают неопределенность в глобальной экономике. Аналитики прогнозируют, что влияние новых пошлин, введенных 2 апреля Трампом, станет ощутимым в третьем квартале.

Европейским компаниям, полагавшимся на сильный доллар, приходится пересматривать стратегии, ведь ценовое преимущество исчезает, отметил Флориан Иелпо из Lombard Odier Investment Managers.

В США компании, ориентированные на внутренний рынок, страдают ростом цен на импорт, бьющим по потребительскому спросу. В то же время экспортеры, такие как Microsoft или Alphabet (материнская компания Google), могут выиграть: их товары становятся дешевле за рубежом.

Однако инвесторы остаются осторожными. Джеймс Атей из Marlborough Investment Management предупреждает, что торговая война снижает глобальный спрос, а антиамериканские настроения в Европе усложняют ситуацию для экспортеров.

Аналитики советуют обращать внимание на компании с фокусом на внутренних рынках, особенно в Европе.