Слабкий долар переписує прогнози. Компанії з Європи та США очікують падіння прибутків

Торгова війна Дональда Трампа і послаблення долара створюють проблеми для європейських і американських компаній, знижуючи їхні прибутки, пише Bloomberg. Європейські фірми, які отримують значну частину доходів із США, потерпають від сильного євро та швейцарського франка. Водночас американські компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, стикаються з подорожчанням імпорту та зниженням купівельної спроможності.
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Деталі
- Європейські компанії б’ють на сполох через падіння долара до трирічного мінімуму проти євро та десятирічного – проти швейцарського франка. Компанії з індексу Stoxx 600 отримують близько 60% виручки за межами Європи.
- Сильний євро знижує прибуток від американського ринку після конвертації в місцеву валюту. Це провокує падіння акцій компаній, орієнтованих на США, і перемикання інвесторів на бізнес із внутрішнім фокусом.
- Німецька SAP, найдорожча компанія Європи, вже попередила: слабкий долар вплине на прибутки у середньостроковій перспективі. Ефект стане помітним із наступного року, коли завершаться валютні хеджі.
- Голландська Heineken прогнозує втрату €1,72 млрд ($2 млрд) прибутку через сильний євро. Французька BioMerieux і британський ритейлер WH Smith також повідомили про валютні ризики у своїх звітах.
- За підрахунками Morgan Stanley, кожне зміцнення євро на 5% проти долара знижує зростання прибутків європейських компаній на 1,5–2%.
- У США долар поки тримається: у першому кварталі він був міцнішим, ніж торік. Але якщо він ослабне до $1,20 за євро (з нинішніх $1,14), це вдарить по продажах американських компаній.
- Для експортерів слабкий долар – перевага. Наприклад, Coca-Cola та Philip Morris, які заробляють переважно за межами США, демонструють стабільність на фоні падіння ринку.
- Однак дві третини доходів компаній із S&P 500 припадають на внутрішній ринок. Для них слабкий долар означає подорожчання імпорту й зниження споживчої активності. Аналітики UBS вважають, що це особливо вразливо для внутрішньо орієнтованих компаній.
- Авіаційна галузь США також під ударом: за прогнозом Bloomberg Intelligence, прибутковість трансатлантичних рейсів знизиться через несприятливий курс. Американські туристи скорочують витрати, а європейці – через торговельні суперечки – обирають інші напрямки замість США.
- Валютні коливання вже призвели до корекції прибуткових прогнозів. Для S&P 500 очікуване зростання прибутку на акцію знизили з 11,4% до 7,3% у 2025 році. У Європі очікування для Stoxx 600 впали з +3% до –2%.
Контекст
Слабкий долар і торговельна війна, розпалена політикою Дональда Трампа, створюють невизначеність у глобальній економіці. Аналітики прогнозують, що вплив нових мит, запроваджених 2 квітня Трампом, стане відчутним у третьому кварталі.
Європейським компаніям, які покладалися на сильний долар, доводиться переглядати стратегії, адже цінова перевага зникає, зазначив Флоріан Ієлпо з Lombard Odier Investment Managers.
У США компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, страждають від зростання цін на імпорт, що б’є по споживчому попиту. Водночас експортери, такі як Microsoft чи Alphabet (материнська компанія Google), можуть виграти: їхні товари стають дешевшими за кордоном.
Проте інвестори залишаються обережними. Джеймс Атей із Marlborough Investment Management попереджає, що торговельна війна знижує глобальний попит, а антиамериканські настрої в Європі ускладнюють ситуацію для експортерів.
Аналітики радять звертати увагу на компанії з фокусом на внутрішні ринки, особливо в Європі.
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