Слабкий долар переписує прогнози. Компанії з Європи та США очікують падіння прибутків

Торгова війна Дональда Трампа і послаблення долара створюють проблеми для європейських і американських компаній, знижуючи їхні прибутки, пише Bloomberg . Європейські фірми, які отримують значну частину доходів із США, потерпають від сильного євро та швейцарського франка. Водночас американські компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, стикаються з подорожчанням імпорту та зниженням купівельної спроможності.

Деталі

Європейські компанії б’ють на сполох через падіння долара до трирічного мінімуму проти євро та десятирічного – проти швейцарського франка. Компанії з індексу Stoxx 600 отримують близько 60% виручки за межами Європи.

Сильний євро знижує прибуток від американського ринку після конвертації в місцеву валюту. Це провокує падіння акцій компаній, орієнтованих на США, і перемикання інвесторів на бізнес із внутрішнім фокусом.

Німецька SAP, найдорожча компанія Європи, вже попередила: слабкий долар вплине на прибутки у середньостроковій перспективі. Ефект стане помітним із наступного року, коли завершаться валютні хеджі.

Голландська Heineken прогнозує втрату €1,72 млрд ($2 млрд) прибутку через сильний євро. Французька BioMerieux і британський ритейлер WH Smith також повідомили про валютні ризики у своїх звітах.

За підрахунками Morgan Stanley, кожне зміцнення євро на 5% проти долара знижує зростання прибутків європейських компаній на 1,5–2%.

У США долар поки тримається: у першому кварталі він був міцнішим, ніж торік. Але якщо він ослабне до $1,20 за євро (з нинішніх $1,14), це вдарить по продажах американських компаній.

Для експортерів слабкий долар – перевага. Наприклад, Coca-Cola та Philip Morris, які заробляють переважно за межами США, демонструють стабільність на фоні падіння ринку.

Однак дві третини доходів компаній із S&P 500 припадають на внутрішній ринок. Для них слабкий долар означає подорожчання імпорту й зниження споживчої активності. Аналітики UBS вважають, що це особливо вразливо для внутрішньо орієнтованих компаній.

Авіаційна галузь США також під ударом: за прогнозом Bloomberg Intelligence, прибутковість трансатлантичних рейсів знизиться через несприятливий курс. Американські туристи скорочують витрати, а європейці – через торговельні суперечки – обирають інші напрямки замість США.

Валютні коливання вже призвели до корекції прибуткових прогнозів. Для S&P 500 очікуване зростання прибутку на акцію знизили з 11,4% до 7,3% у 2025 році. У Європі очікування для Stoxx 600 впали з +3% до –2%.

Контекст

Слабкий долар і торговельна війна, розпалена політикою Дональда Трампа, створюють невизначеність у глобальній економіці. Аналітики прогнозують, що вплив нових мит, запроваджених 2 квітня Трампом, стане відчутним у третьому кварталі.

Європейським компаніям, які покладалися на сильний долар, доводиться переглядати стратегії, адже цінова перевага зникає, зазначив Флоріан Ієлпо з Lombard Odier Investment Managers.

У США компанії, орієнтовані на внутрішній ринок, страждають від зростання цін на імпорт, що б’є по споживчому попиту. Водночас експортери, такі як Microsoft чи Alphabet (материнська компанія Google), можуть виграти: їхні товари стають дешевшими за кордоном.

Проте інвестори залишаються обережними. Джеймс Атей із Marlborough Investment Management попереджає, що торговельна війна знижує глобальний попит, а антиамериканські настрої в Європі ускладнюють ситуацію для експортерів.

Аналітики радять звертати увагу на компанії з фокусом на внутрішні ринки, особливо в Європі.