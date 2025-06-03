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«Следствие.Инфо»: новая недвижимость семьи Ахметова в Конча-Заспе и Куршевеле

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Шале в Куршевеле. Фото: Google Views

Шале в Куршевеле. Фото: Google Views

Самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов зарегистрировал на своих детей Данияра (2014 года рождения) и Дамиру (2017 года рождения) компанию – Almarin Properties Sci, которая владеет шале во французском Куршевеле. Мать детей – уроженка Донецка Алина Литвиненко – владеет домом в Конча-Заспе и 12 га земли на берегу Днепра. Об этом говорится в сюжете «Следствия.Инфо».

Подробности

  • В 2007 году Алина Литвиненко стала владелицей имения на улице Старокиевской в Козине (Конча-Заспа) под Киевом, выяснили журналисты. Она приобрела его у компании с Британских Виргинских островов «Медко Сервисиз Лимитед», связанной с группой СКМ Рината Ахметова. Интересы Литвиненко на сделке представлял человек, также связанный с СКМ.
  • В 2017 году Литвиненко стала владелицей компании «Козин-Люкс», которой до того владел сам Ринат Ахметов. На тот момент на балансе этой компании было почти 12 га земли в Козине на берегу Днепра – она перешла в собственность Литвиненко.
  • 11-летний Данияр и 7-летняя Дамира являются владельцами французской компании Almarin Properties, которая владеет шале (тип дома, характерный для альпийского региона в Европе. – Ред.) в Куршевеле площадью 217 кв. м (согласно данным из открытых источников, здание, принадлежащее Almarin Properties, имеет площадь 1500 кв. м). Журналисты «Следствия.Инфо» приводят оценку шале в €78 млн. Forbes Ukraine не нашел подтверждения такой оценки.
  • Шале, которое нашли журналисты «Слідства.Інфо», в настоящее время имеет статус частного здания.
  • Пресс-служба СКМ по запросу журналистов заявила, что не комментирует личную жизнь. «Единственное, что можем сказать: семейное положение господина Ахметова не изменилось», – отметили в СКМ.

Контекст

До этого публично было известно только о двух детях Ахметова: сыновьях Дамире и Алмире. В интервью трехлетней давности для швейцарского издания Le Temps бизнесмен упоминал только о них. О других женщинах, кроме жены Лилии Ахметовой (Смирновой), бизнесмен никогда не рассказывал, отметило издание.

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