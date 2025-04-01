Оценка состояния Ахметова выросла вдвое. Американский Forbes обновил рейтинг самых богатых людей в мире. Кто из украинцев попал в список

Forbes USA обновил рейтинг самых богатых людей мира . Что изменилось за год?

Самым состоятельным из украинцев остается владелец ДТЭК и «Метинвеста» Ринат Ахметов: оценка его состояния выросла вдвое. Всего в рейтинге – семь украинских долларовых миллиардеров.

Ахметов – на 390-й позиции в глобальном рейтинге. Оценка его состояния выросла с апреля прошлого года почти вдвое – с $4 млрд до $7,9 млрд.

Состояние Ахметова возросло, в частности, благодаря росту выручки предприятий холдингов «Метинвест» и ДТЭК, что повлияло на их рыночную стоимость. Среди прочих факторов – значительный рост оценки стоимости банка ПУМБ на фоне стабильной работы банковской системы; дооценка денежных сбережений, полученных в качестве дивидендов от подконтрольных бизнесов; спуск на воду 139-метровой яхты Luminance, стоимость которой оценивается в $500 млн. Она, вероятно, принадлежит Ахметову.

Состояние Виктора Пинчука, занявшего 1141-е место, увеличилось на 60% (или на $1,2 млрд) – до $3,2 млрд. Рост состояния Пинчука обусловлен, в частности, улучшением финансовых результатов трубного холдинга Интерпайп, газодобывающей GeoAlliance и переоценкой их рыночной стоимости. Среди прочего – произошла дооценка личных сбережений в форме недвижимости, денежных средств и других ценностей.

В рейтинг вернулся Петр Порошенко, заняв 1947-е место. Его состояние оценивается в $1,8 млрд.

Еще одно возвращение – Андрей Веревский. С состоянием $1,4 млрд он занял 2356-е место. Его возвращение в список связано с недавним ростом капитализации подконтрольного холдинга Kernel.

2623-е место с состоянием $1,2 млрд делят сразу трое украинцев – Вадим Новинский, Константин Жеваго и Влад Яценко, который также в этом году вернулся в рейтинг. Состояние Новинского и Жеваго осталось на прошлогоднем уровне.

Совладелец так называемой группы «Приват» Геннадий Боголюбов, с состоянием в $1 млрд в прошлом году занявший 2692-е место, выбыл из списка.