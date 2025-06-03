Найбагатша людина України, бізнесмен Рінат Ахметов зареєстрував на своїх дітей Даніяра (2014 року народження) та Даміру (2017-го) компанію – Almarin Properties Sci , яка володіє шале у французькому Куршевелі. Мати дітей – уродженка Донецька Аліна Литвиненко – володіє будинком у Конча-Заспі та 12 га землі на березі Дніпра. Про це йдеться в сюжеті «Слідства.Інфо».

Деталі

У 2007 році Аліна Литвиненко стала власницею маєтку на вулиці Старокиївській у Козині (Конча-Заспа) під Києвом, зʼясували журналісти. Вона придбала його в компанії з Британських Віргінських Островів «Медко Сервісіз Лімітед», пов’язаної з групою СКМ Ріната Ахметова. Інтереси Литвиненко на угоді представляла особа, також пов’язана з СКМ.

У 2017 році Литвиненко стала власницею компанії «Козін-Люкс», якою до того володів сам Рінат Ахметов. На той момент на балансі цієї компанії було майже 12 га землі в Козині на березі Дніпра – вона перейшла у власність Литвиненко.

11-річний Даніяр та 7-річна Даміра є власниками французької компанії Almarin Properties, яка володіє шале (тип будинку, характерний для альпійського регіону в Європі. – Ред.) у Куршевелі на 217 кв. м (згідно з даними з відкритих джерел будівля, якою володіє Almarin Properties, має площу 1500 кв. м). Журналісти «Слідства.Інфо» наводять оцінку шале у €78 млн. Forbes Ukraine не знайшов підтвердження такої оцінки.

Шале, яке знайшли журналісти «Слідства.Інфо», наразі має статус приватної будівлі.

Пресслужба СКМ на запит журналістів заявила, що не коментує особисте життя. «Єдине, що можемо сказати: сімейний стан пана Ахметова не змінився», – зазначили в СКМ.

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Контекст

До цього публічно було відомо лише про двох дітей Ахметова: синів Даміра й Алміра. В інтерв’ю трирічної давнини для швейцарського видання Le Temps бізнесмен згадував лише про них. Про інших жінок, окрім дружини Лілії Ахметової (Смирнової), бізнесмен ніколи не розповідав, зазначило видання.