Sony стане найбільшим акціонером творця ігор Dark Souls та Elden Ring

Sony уклала угоду про придбання 12 млн акцій Kadokawa Corporation, медіахолдингу, до складу якого входить відома студія FromSoftware – творець культових ігор Dark Souls та Elden Ring. Про це йдеться у заяві компанії від 19 грудня. Компанія інвестує в Kadokawa приблизно 50 млрд єн ($318,7 млн), що забезпечить їй частку в розмірі 10%, що робить Sony найбільшим акціонером Kadokawa.

Деталі

У компаніях вбачають можливості для підвищення цінності інтелектуальної власності через спільні інвестиції в контент, залучення нових талантів і розвиток медіаформатів.

Kadokawa натякнула на адаптацію своєї інтелектуальної власності до нових форматів, таких як фільми, телесеріали, аніме, ігри та віртуальні проєкти. Це партнерство відкриває нові горизонти для обох сторін у сфері розваг і медіа.

Контекст

Kadokawa Corporation – японський медіаконгломерат, до складу якого входить студія FromSoftware, відома своїми успішними іграми, такими як Dark Souls та Elden Ring.

Dark Souls, випущена в 2011 році, стала духовним спадкоємцем Demonʼs Souls і започаткувала серію, яка здобула величезну популярність завдяки складному геймплею та глибокій сюжетній лінії. Гра пропонує відкритий світ із багатими локаціями, де гравці стикаються з численними ворогами та босами, а також вирізняється високою складністю та необхідністю ретельного вивчення механік гри.

Elden Ring, випущена в лютому 2022 року, стала результатом співпраці FromSoftware з автором «Пісні льоду та полумʼя» Джорджем Р.Р. Мартіном. Гра поєднує елементи відкритого світу з традиційним для FromSoftware складним геймплеєм.

Вона отримала високу оцінку критиків і гравців за масштабність світу, глибину сюжету та інноваційні механіки. Станом на грудень 2024 року Elden Ring продала понад 28,6 млн копій, перевищивши загальні продажі всієї серії Dark Souls, яка досягла 27 млн копій до 2022 року.

Перед цим придбанням, у листопаді 2024 року, зʼявилися повідомлення про те, що Sony вела переговори щодо повного придбання Kadokawa, проте було вирішено обмежитися придбанням 10% акцій.