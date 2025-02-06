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Спецпредставитель Келлог не будет представлять мирный план Трампа на Мюнхенской конференции

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по российско-украинской войне Кит Келлог заявил, что команда Трампа не планирует представление мирного плана для Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14–16 февраля. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax. Ранее Bloomberg сообщал о возможной презентации такого плана.

Подробности

  • «Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим «мирный план». Нет, подобных планов нет. Я им комментариев не давал», – подчеркнул Келлог.
  • По его словам, конференция станет площадкой для дискуссий с лидерами ЕС о прекращении российско-украинской войны. Содержание переговоров будет передано президенту США.
  • Келлог уточнил, что в будущем план мира представит именно Дональд Трамп.
  • «Я с нетерпением жду возможности обсудить цель Дональда Трампа по поводу прекращения кровавой и дорогой войны в Украине. Я встречусь с союзниками Америки, готовыми работать с нами», – написал Келлог 5 февраля в X, подтвердив свое участие в конференции.

Контекст

5 февраля Bloomberg со ссылкой на нескольких неназванных должностных лиц сообщил, что специальный представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог может представить план прекращения войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе в Германии.

По данным издания, план, вероятно, будет предусматривать заморозку конфликта, оставляя оккупированные украинские территории в неопределенном статусе. Киеву могут предложить гарантии безопасности для предотвращения повторного нападения Москвы. Одно из условий США – проведение новых выборов в Украине после прекращения боевых действий.

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