Спецпредставник Келлог не представлятиме «мирний план» Трампа на Мюнхенській конференції

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що команда Трампа не планує представлення мирного плану для України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14–16 лютого. Про це він заявив у етері телеканалу Newsmax. Раніше Bloomberg повідомляв про можливу презентацію такого плану .

Деталі

«Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо «мирний план». Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», – підкреслив Келлог.

За його словами, конференція стане майданчиком для дискусій із лідерами ЄС про припинення російсько-української війни. Зміст переговорів буде передано президенту США.

Келлог уточнив, що в майбутньому план миру представить саме Дональд Трамп.

«Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити мету Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся із союзниками Америки, які готові працювати з нами», – написав Келлог 5 лютого у X, підтвердивши свою участь у конференції.

Контекст

5 лютого Bloomberg із посиланням на кількох неназваних посадовців повідомив, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог може представити план припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня в Німеччині.

За даними видання, план, імовірно, передбачатиме замороження конфлікту, залишаючи окуповані українські території у невизначеному статусі. Києву можуть запропонувати гарантії безпеки для запобігання повторному нападу Москви. Однією з умов США є проведення нових виборів в Україні після припинення бойових дій.