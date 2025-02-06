Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Спецпредставник Келлог не представлятиме «мирний план» Трампа на Мюнхенській конференції

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог заявив, що команда Трампа не планує представлення мирного плану для України на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14–16 лютого. Про це він заявив у етері телеканалу Newsmax. Раніше Bloomberg повідомляв про можливу презентацію такого плану.

Деталі 

  • «Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо «мирний план». Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав», – підкреслив Келлог.
  • За його словами, конференція стане майданчиком для дискусій із лідерами ЄС про припинення російсько-української війни. Зміст переговорів буде передано президенту США.
  • Келлог уточнив, що в майбутньому план миру представить саме Дональд Трамп.
  • «Я з нетерпінням чекаю можливості обговорити мету Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні. Я зустрінуся із союзниками Америки, які готові працювати з нами», – написав Келлог 5 лютого у X, підтвердивши свою участь у конференції.

Контекст 

5 лютого Bloomberg із посиланням на кількох неназваних посадовців повідомив, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог може представити план припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться наступного тижня в Німеччині.

За даними видання, план, імовірно, передбачатиме замороження конфлікту, залишаючи окуповані українські території у невизначеному статусі. Києву можуть запропонувати гарантії безпеки для запобігання повторному нападу Москви. Однією з умов США є проведення нових виборів в Україні після припинення бойових дій.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні