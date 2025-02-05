США представят план Трампа по установлению мира в Украине на следующей неделе. Bloomberg узнал детали

Администрация президента США Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны России с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии на следующей неделе, пишет Bloomberg 5 февраля со ссылкой на источники.

Ключевые факты

План будет представлен союзникам специальным представителем США по Украине и России Китом Келлогом, по словам источников, говоривших на условиях анонимности. Они отказались сообщить, насколько подробными, по их мнению, будут обсуждения, в каком формате они пройдут.

Предложение будет представлено на Мюнхенской конференции 14-16 февраля.

Среди элементов плана – потенциальная заморозка конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в подвешенном состоянии, а также предоставление Украине гарантий безопасности относительно того, что Москва не сможет снова напасть.

Келлог дал понять, что США хотели бы, чтобы выборы в Украине состоялись после прекращения огня, тогда как Трамп дал понять, что доступ к критически важным ресурсам в обмен на поддержку США может быть частью урегулирования.

Контекст

Для Украины ключом любого соглашения станут гарантии безопасности от США и Европы, которые должны быть достаточными, чтобы удержать Кремль от повторного вторжения, утверждал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что хочет получить эти обязательства от Трампа, прежде чем напрямую взаимодействовать с Путиным.

Зеленский отмечал, что замораживание конфликта поставит Украину в слабую позицию перед предстоящими переговорами и выгодно только России.

2 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Украиной и Россией проходят «достаточно хорошо». Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным, если это позволит достигнуть мира, сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану 4 февраля.

6 февраля Келлог подтвердил планы посетить конференцию в Мюнхене и обсудить там прекращение войны в Украине.