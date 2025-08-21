Руководители вооруженных сил США и Европы завершили подготовку вариантов возможного военного вмешательства в полномасштабную войну в Украине и планируют представить их своим советникам по национальной безопасности. Об этом 21 августа пишет Reuters со ссылкой на заявления американских военных.

Подробности

«Эти предложения будут переданы соответствующим советникам по национальной безопасности каждой страны для тщательного анализа в рамках текущих дипломатических усилий», – отметили в заявлении.

Странам необходимо провести подробное изучение предложенных вариантов, чтобы оценить их военную целесообразность и приемлемость для Кремля, пишет издание.

Согласно данным Reuters, один из рассмотренных вариантов предусматривал отправку европейских войск в Украину под командованием США. Однако Министерство иностранных дел России выразило категорическое несогласие с идеей размещения войск НАТО для поддержки мирных переговоров.

США могут оказывать поддержку Украине различными путями, в том числе путем поставки дополнительных систем противовоздушной обороны или создания бесполетной зоны над Украиной с участием американских истребителей.

Контекст

Пентагон заявил, что США ограничат свою роль в системе гарантий безопасности для Украины до минимальной. Европейские союзники работают над созданием более решительной системы поддержки Киева, поскольку долгосрочное сдерживание России будет зависеть от сотрудничества с США и НАТО.

19 августа Дональд Трамп в эфире Fox News подчеркнул, что не планирует отправлять американские войска в Украину для надзора за выполнением возможных мирных соглашений с Россией. В то же время он допустил возможность предоставления Киеву поддержки с воздуха.

По данным Bloomberg, около десяти европейских стран выразили готовность отправить свои войска в Украину по окончании войны. Тем не менее, Россия категорически выступает против любого присутствия сил НАТО на украинской территории.