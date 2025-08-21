Керівники збройних сил США та країн Європи завершили підготовку варіантів можливого військового втручання у повномасштабну війну в Україні та планують представити їх своїм радникам з національної безпеки. Про це 21 серпня пише Reuters із посиланням на заяви американських військових.

Деталі

«Ці пропозиції будуть передані відповідним радникам з національної безпеки кожної країни для ретельного аналізу в межах поточних дипломатичних зусиль», – зазначили у заяві.

Країнам необхідно провести детальне вивчення запропонованих варіантів, щоб оцінити їхню військову доцільність та прийнятність для Кремля, пише видання.

Згідно з даними Reuters, один із розглянутих варіантів передбачав відправлення європейських військ в Україну під командуванням США. Проте Міністерство закордонних справ Росії висловило категоричну незгоду з ідеєю розміщення військ НАТО для підтримки мирних переговорів.

США можуть надавати підтримку Україні різними шляхами, зокрема шляхом постачання додаткових систем протиповітряної оборони або створення безпольотної зони над Україною за участю американських винищувачів.

Контекст

Пентагон заявив, що США обмежать свою роль у системі гарантій безпеки для України до мінімальної. Натомість європейські союзники працюють над створенням більш рішучої системи підтримки Києва, оскільки довгострокове стримування Росії залежатиме від співпраці зі США та НАТО.

19 серпня Дональд Трамп в ефірі Fox News наголосив, що не планує відправляти американські війська в Україну для нагляду за виконанням можливих мирних угод із Росією. Водночас він припустив можливість надання Києву підтримки з повітря.

За даними Bloomberg, близько десяти європейських країн висловили готовність відправити свої війська в Україну після завершення війни. Проте Росія категорично виступає проти будь-якої присутності сил НАТО на українській території.