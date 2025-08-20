После саммита в Вашингтоне лидеры европейских государств и США предложили несколько вариантов гарантий безопасности для Украины после войны. Пока в Белом доме не пришли к консенсусу, Bloomberg , Reuters и Politico собрали свои версии гарантий безопасности

Во время встречи в Белом доме 18 августа президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили общие рамки гарантий безопасности для Украины, но до конкретных договоренностей не дошли. Чаще всего звучала идея привлечь армии европейских стран и что-то вроде 5 статьи НАТО. Пока эти гарантии безопасности не зафиксировали на бумаге, ряд иностранных СМИ опубликовал возможные обязательства безопасности, полученные из анонимных источников американских и европейских чиновников.

Forbes Ukraine собрал три возможных ключевых формата сделок безопасности из разборов Bloomberg, Reuters и Politico.

Последовательная военная поддержка

Ключевая идея – привлечь европейские войска на территорию Украины как элемент будущего мирного соглашения. Речь шла, прежде всего, о возможной отправке британских и французских военных контингентов, а также участии около 10 европейских стран. Войска должны разместиться на украинской территории, но не на линии фронта, а как «силы заверения», которые бы подкрепили гарантии и создали сдерживающий фактор для России.

Дональд Трамп в публичных комментариях подтвердил, что Вашингтон готов помочь, но исключил присутствие американских войск на украинской земле. США, по его словам, могут оказать поддержку «в воздухе», а также через координацию, разведку, поставку оружия и, возможно, системы ПВО.

Трамп поручил своей команде по национальной безопасности работать вместе с европейскими союзниками по согласованию гарантий.

Пакет гарантий может предусматривать несколько этапов:

Усиление украинской армии тренировками и подкреплениями.

Развертывание многонациональной группы войск в глубоких тыловых районах.

«Бэкстоп» от США посредством обмена разведданными, совместного контроля границ и военно-технической помощи.

Премьер Италии Джорджа Мелони ранее выступала за создание для Украины гарантий безопасности вроде статьи 5 НАТО, которые фактически означали бы совместные обязательства союзников в случае новой агрессии РФ, но без формального членства Украины в Альянсе. В Вашингтоне на саммите с Трампом она подтвердила, что именно эта идея является одной из тех, которые союзники сейчас обсуждают.

Договоренности относительно гарантий безопасности должны быть сформулированы «в ближайшие дни, желательно на этой неделе», отметил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Джорджа Мелони предлагает оборонный пакт Фото Getty Images

Зависимость от решения НАТО

Пентагон проводит планировочные учения, чтобы оценить, какую поддержку США могут оказать Украине. Reuters уточняет, что отправка европейских войск в Украину может состояться под национальными флагами, но с американским командованием и контролем.

Представители НАТО и Пентагона публично не комментируют эту идею. В России же продолжают транслировать риторику против размещения войск стран НАТО на украинской территории.

Поддержка «с воздуха» от США может включать введение бесполетной зоны с помощью американских истребителей, добавляет Reuters.

Руководство НАТО провело во вторник, 19 августа, виртуальное совещание, посвященное Украине. Американский генерал Алексус Гринкевич, отвечающий за операции Альянса в Европе, проинформировал союзников о встрече Трампа и Путина на Аляске. Участие в совещании принял также и глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Дэн Кейн. Пока результаты встречи СМИ не сообщают.

В то же время в Киеве и европейских столицах растет обеспокоенность, что Трамп может попытаться навязать мирные договоренности на условиях России, заключает Reuters.

Фридрих Мерц пока не спешит с решением отправить немецкие войска на территорию Украины Фото Getty Images

Европейские разногласия

Politico акцентирует внимание на неопределенности и внутренних противоречиях среди союзников. Лидеры Франции и Великобритании публично говорят о готовности направить свои войска на территорию Украины. Но канцлер Германии Фридрих Мерц колеблется, ведь любая отправка контингента нуждается в решении парламента, а Бундесвер пока не способен обеспечить большую операцию.

Польша, формально имеющая крупнейшую армию в ЕС, прямо заявляет, что не готова отправлять войска, ограничиваясь только логистической помощью. «У Польши есть собственная стратегическая дилемма, ведь она граничит с Россией и Беларусью, поэтому не может ослабить силы, необходимые для предотвращения нападения», – сказал Politico польский чиновник на условиях анонимности.

Турция могла бы стать важным участником благодаря большой армии и опыту в Черном море, но Греция и Кипр блокируют доступ Анкары в оборонные фонды ЕС. Анкара потребует уступок, но ЕС все равно найдет способ ограничить ее доступ, говорит бывший турецкий посол при ЕС Селим Енель.

Джорджа Мелони предлагает оборонный пакт, который позволил бы избежать прямого вовлечения европейских военных в войну. Гибель солдат автоматически поставит вопрос о реакции НАТО и может привести к неконтролируемой эскалации, говорит Мелони.

Politico также напоминает о тени Будапештского меморандума. Для Украины это уже не первые «гарантии», которые остаются декларативными и не подкрепляются конкретными механизмами. Поэтому даже на фоне новых планов США и Европы ощущается скепсис.

Союзники обсуждают разные модели, но не могут дать четкого ответа, будет ли на этот раз создана реальная система безопасности, способная остановить Россию.