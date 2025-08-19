Президент Дональд Трамп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину, а главную роль в гарантиях безопасности должны взять на себя европейские страны. Он уверен, что мирное соглашение позволит Украине вернуть часть оккупированных территорий, но президент Владимир Зеленский должен проявить гибкость. Главное из заявлений Трампа для Fox News 19 августа.

Подробности

«Я гарантирую, что американских войск там не будет, ведь я президент», – подчеркнул он, добавив, что его цель – «остановить убийства». Что касается гарантий безопасности, Трамп подчеркнул, что европейские страны будут «брать инициативу», размещая войска, тогда как США могут оказать поддержку, в частности, в воздухе.

Он назвал Украину «буфером между Россией и Европой». По словам Трампа, после встречи с Зеленским и европейскими лидерами у него был «очень хороший разговор» с Путиным, но не проводил его в их присутствии, потому что «уважает Путина».

Украина вернет контроль над значительными территориями благодаря мирному соглашению, уверен Трамп. «Украина возобновит свою жизнь, прекратятся убийства ее граждан, и она вернет много земель. «Вы все видели карту: большая часть территории захвачена Россией. Сейчас говорят о Донбассе, который на 79% контролируется Россией. Они понимают, что это значит», – добавил он.

Трамп добавил, что ждет от Зеленского уступок: «Я надеюсь, что президент Зеленский сделает то, что должен. Он должен проявить гибкость».

Президент США назвал войну в Украине самым сложным конфликтом, с которым ему пришлось столкнуться. «Я разрешил семь войн и думал, что эта будет одной из самых простых. Оказалось – самой сложной», – сказал он. Трамп надеется, что «Путин будет вести себя хорошо, а если нет – ситуация будет тяжелой».

Контекст

18 августа в Белом доме состоялась встреча Зеленского, Трампа и семи европейских лидеров для обсуждения гарантий безопасности для Украины и подготовки к трехсторонним переговорам с участием президентов США, Украины и России.

Основной упор был сделан на гарантиях безопасности для Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула, что переговоры начнутся с рассмотрения гарантий, аналогичных статье 5 НАТО.

После встречи Трамп в Truth Social сообщил, что обсуждались гарантии безопасности, которые будут координировать США, а предоставлять – европейские страны. В конце он позвонил Путину, объявив о начале подготовки к трехсторонней встрече с Зеленским и Путиным.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что после завершения войны Украина сможет заключать соглашения о безопасности не только с США и Европой, но и с другими странами, над чем Вашингтон активно работает.

19 августа Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщил, что гарантии безопасности для Украины от США и Европы будут базироваться на Коалиции желающих и могут включать многонациональные силы. США и европейские партнеры немедленно приступят к созданию надежных гарантий для Украины, чтобы обеспечить условия для встречи Зеленского и Путина. Гарантии будут предусматривать укрепление украинских Вооруженных сил без ограничений по их численности, что исключит из себя требования России по сокращению войска в рамках будущего соглашения о прекращении войны.