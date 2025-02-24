США угрожают сорвать совместное заявление G7 о войне в Украине – Bloomberg

США угрожали отозвать поддержку совместного заявления G7 по случаю годовщины вторжения РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники 24 февраля. По их словам, обсуждения продолжаются, и страны все еще могут прийти к согласию по проекту коммюнике Большой семерки.

Ключевые факты

Дипломаты пытаются найти компромисс с прошлой недели после того, как США выступили против включения формулировки, осуждающей Москву и перекликающейся с предварительными заявлениями G7, заявили источники.

Вашингтон также не согласился с призывом к ужесточению энергетических санкций, чтобы заставить Москву вести переговоры о крепком мире.

Теперь США угрожают вообще отозвать поддержку заявления, сказали источники на условиях анонимности.

Представитель Белого дома сообщил, что вскоре состоится встреча, на которой будет обсуждаться общая цель – прекращение войны.

По данным Financial Times, G7 провела виртуальную встречу лидеров по Украине. По данным источника, было достигнуто «принципиальное соглашение» по компромиссному тексту G7 в отношении этого вопроса, но впоследствии президент США Дональд Трамп решил, что все будет зависеть от резолюций ООН. США на прошлой неделе отказались согласиться с заявлением G7, в котором говорилось о российской агрессии против Украины. Министр обороны США Пит Хегсет повторил эту позицию в выходные.

Контекст

Спор в рамках Большой семерки предшествует голосованию в Организации Объединенных Наций, где США и их союзники также серьезно расходятся во мнениях по поводу резолюций, которые будут обсуждаться позже 24 февраля.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация Трампа лоббирует страны, пытаясь заблокировать украинскую резолюцию, осуждающую Россию за ее агрессивную войну, и хочет, чтобы ООН поддержала текст США, направленный на определение пути к миру.

Американская версия не осуждает Россию за вторжение в Украину и не поддерживает такие принципы, как суверенитет и территориальная целостность, которые были частью предыдущих резолюций ООН, поддержанных союзниками. В ней оплакивается «трагическую потерю жизни во всем конфликте между Российской Федерацией и Украиной» и «призывает к скорейшему прекращению конфликта и в дальнейшем призывает к крепкому миру».

Администрация Трампа работала с союзниками над общим текстом, прежде чем переключить свое внимание и усилия на альтернативный. Тот факт, что США активно лоббировали страны, чтобы они голосовали против украинской и европейской позиции, усложнит поддержку текста США для многих государств-членов, говорят источники.