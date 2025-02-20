США выступили против термина «агрессор» в отношении России в заявлении G7 к годовщине вторжения – FT

Соединенные Штаты выступают против использования термина «российская агрессия» в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Вопрос участия президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который запланирован на понедельник, до сих пор остается нерешенным, отмечают чиновники.

Споры возникли после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», обвинив Украину в развязывании войны, и выразил идею возвращения России в состав G7. По информации западных чиновников, представители США отрицают формулировки типа «российская агрессия», которые лидеры G7 применяли с 2022 года для характеристики войны.

Один из собеседников Financial Times заявил: «Американская сторона блокирует эти сроки, но переговоры продолжаются, и мы надеемся прийти к соглашению».

В заявлении G7 в прошлом году выражение «российская агрессия» употреблялось пять раз. Источники отмечают, что позиция администрации Трампа об смягчении языка отражает изменение подхода США, где войну все чаще называют «конфликтом в Украине».

Контекст

В последнее время Соединенные Штаты усилили риторику по отношению к Украине. После переговоров с Россией в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп подверг критике Киев и Брюссель, призвав провести выборы в Украине. Он считает, что за три года войны Украина могла бы заключить мир с Россией, но не воспользовалась этой возможностью.

На следующий день, 19 февраля, Трамп заявил, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4%. Это противоречит данным Киевского международного института социологии, который в первой половине февраля 2025 года зафиксировал уровень доверия к Зеленскому среди украинцев на отметке 57%.

В ответ президент Украины отметил, что Трамп «попал под влияние дезинформации». Позже Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», обвинив его в том, что тот убедил США потратить $350 млрд на «войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начинаться». По словам Трампа, Зеленский «ужасно справился», а Украина «лежит в руинах», и времени у него почти не осталось.