Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

США выступили против термина «агрессор» в отношении России в заявлении G7 к годовщине вторжения – FT

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Соединенные Штаты выступают против использования термина «российская агрессия» в заявлении G7, посвященном третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Подробности

  • Вопрос участия президента Украины Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который запланирован на понедельник, до сих пор остается нерешенным, отмечают чиновники.
  • Споры возникли после того, как президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», обвинив Украину в развязывании войны, и выразил идею возвращения России в состав G7. По информации западных чиновников, представители США отрицают формулировки типа «российская агрессия», которые лидеры G7 применяли с 2022 года для характеристики войны.
  • Один из собеседников Financial Times заявил: «Американская сторона блокирует эти сроки, но переговоры продолжаются, и мы надеемся прийти к соглашению».
  • В заявлении G7 в прошлом году выражение «российская агрессия» употреблялось пять раз. Источники отмечают, что позиция администрации Трампа об смягчении языка отражает изменение подхода США, где войну все чаще называют «конфликтом в Украине».

Контекст

В последнее время Соединенные Штаты усилили риторику по отношению к Украине. После переговоров с Россией в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп подверг критике Киев и Брюссель, призвав провести выборы в Украине. Он считает, что за три года войны Украина могла бы заключить мир с Россией, но не воспользовалась этой возможностью.

На следующий день, 19 февраля, Трамп заявил, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4%. Это противоречит данным Киевского международного института социологии, который в первой половине февраля 2025 года зафиксировал уровень доверия к Зеленскому среди украинцев на отметке 57%.

В ответ президент Украины отметил, что Трамп «попал под влияние дезинформации». Позже Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», обвинив его в том, что тот убедил США потратить $350 млрд на «войну, которую невозможно выиграть и которая не должна была начинаться». По словам Трампа, Зеленский «ужасно справился», а Украина «лежит в руинах», и времени у него почти не осталось.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні