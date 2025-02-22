США запропонували альтернативний проєкт резолюції ООН про війну в Україні. Про що в ньому йдеться

США пропонують власний проєкт резолюції Організації Обʼєднаних Націй з нагоди третьої річниці вторгнення Росії до України, повідомляє Державний департамент США 21 лютого. Раніше Україна та її європейські союзники запропонували власний текст, який планували представити 24 лютого на Генеральній Асамблеї.

Ключові факти

Держдепартамент США наголосив, що президент Дональд Трамп налаштований покласти край російсько-українській війні та знайти рішення, яке призведе до міцного миру, а не просто до тимчасової паузи.

«США запропонували просту історичну резолюцію в Організації Обʼєднаних Націй, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб намітити шлях до миру», – сказано у заяві відомства.

Зазначається, що резолюція відповідає думці президента Трампа про те, що ООН має повернутися до своєї основної мети, закріпленої у Статуті ООН, для підтримки міжнародного миру та безпеки, у тому числі шляхом мирного врегулювання суперечок.

«Ми твердо віримо, що настав момент взяти на себе зобовʼязання припинити війну. Це наш шанс створити реальний імпульс миру. Ми закликаємо всі держави-члени ООН приєднатися до Сполучених Штатів у цьому урочистому прагненні», – йдеться у заяві Держдепа.

У короткому проєкті резолюції США із трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, висловлюється скорбота щодо загибелі людей під час «російсько-українського конфлікту» і знову наголошується, що «головною метою Організації Обʼєднаних Націй є підтримка міжнародного миру та безпеки та мирне врегулювання суперечок».

У документі також є «заклик до якнайшвидшого припинення конфлікту і настійно рекомендується встановити міцний мир між Україною та Росією». Росія запропонувала поправку до цього рядка, з яким ознайомилося агентство, і тепер вона звучить так: «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту, у тому числі шляхом усунення його корінних причин, і надалі закликає до міцного миру між Україною та Росією».

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проект США «добрим кроком». Російський дипломат, який говорив на умовах анонімності, заявив, що якщо поправку Росії буде прийнято Генеральною Асамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США. Небензя повідомив, що США проінформували його про проект до того, як його було поширено серед 193 членів Генеральної Асамблеї.

Генеральна Асамблея має зібратися 24 лютого, щоб проголосувати за текст, підготовлений Україною та Європейським союзом, який закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання відповідно до основного Статуту ООН та міжнародного права.

За словами дипломатів, посли ЄС в Організації Обʼєднаних Націй мали зустрітися 21 лютого, щоб обговорити дії США.

Контекст

Україна та ЄС вели переговори з державами-членами ООН протягом останнього місяця. Резолюції Генеральної Асамблеї не є обовʼязковими, але мають політичну вагу, відбиваючи глобальний погляд на війну. Жодна країна не має права вето в асамблеї.

У тексті України та ЄС, з якою ознайомилося агентство Reuters, «підтверджується нагальна необхідність припинити війну в цьому році та подвоїти дипломатичні зусилля для зниження ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні».

У тексті України та ЄС наголошується на необхідності виконання попередніх резолюцій ООН, які вимагають від Росії виведення своїх військ з міжнародно визнаної території України, а також закликають Москву припинити бойові дії.

Генеральна Асамблея ухвалила шість резолюцій щодо війни у перший рік, засуджуючи Москву і вимагаючи від Росії вивести всі свої війська.