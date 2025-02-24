США погрожують зірвати спільну заяву G7 щодо війни в України – Bloomberg

США погрожували відкликати підтримку спільної заяви G7 з нагоди річниці вторгнення РФ, пише Bloomberg із посиланням на джерела 24 лютого. За їхніми словами, обговорення продовжуються, і країни все ще можуть дійти згоди щодо проєкту комюніке Великої сімки.

Ключові факти

Дипломати намагаються знайти компроміс із минулого тижня після того, як США виступили проти включення формулювання, яке засуджує Москву і перегукується з попередніми заявами G7, заявили джерела.

Вашингтон також не погодився із закликом до посилення енергетичних санкцій, щоб змусити Москву вести переговори про міцний мир.

Тепер США погрожують взагалі відкликати підтримку заяви, сказали джерела на умовах анонімності.

Представник Білого дому повідомив, що незабаром відбудеться зустріч, на якій обговорюватиметься спільна мета – припинення війни.

За даними Financial Times, G7 провела віртуальну зустріч лідерів щодо України. За даними джерела, було досягнуто «принципової угоди» щодо компромісного тексту G7 із цього питання, але згодом президент США Дональд Трамп вирішив, що все буде залежати від резолюцій ООН. США минулого тижня відмовилися погодитися із заявою G7, в якій йшлося про «російську агресію» проти України. Міністр оборони США Піт Хегсет повторив цю позицію у вихідні.

Контекст

Суперечка в рамках Великої сімки передує голосуванню в Організації Обʼєднаних Націй, де США та їхні союзники також серйозно розходяться в думках із приводу резолюцій, які обговорюватимуться пізніше 24 лютого.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що адміністрація Трампа лобіює країни, намагаючись заблокувати українську резолюцію, яка засуджує Росію за її агресивну війну, і хоче, щоб натомість ООН підтримала текст США, спрямований на визначення шляху до миру.

Американська версія не засуджує Росію за вторгнення в Україну і не підтримує таких принципів, як суверенітет та територіальна цілісність, які були частиною попередніх резолюцій ООН, підтриманих союзниками. Вона оплакує «трагічну втрату життя у всьому конфлікті між Російською Федерацією та Україною» та «закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту і далі закликає до міцного світу».

Адміністрація Трампа працювала з союзниками над спільним текстом, перш ніж переключити свою увагу та зусилля на альтернативний. Той факт, що США активно лобіювали країни, щоб вони голосували проти української та європейської позиції, ускладнить підтримку тексту США для багатьох держав-членів, кажуть джерела.