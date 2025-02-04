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США приостановят введение пошлин на импорт из Канады на месяц

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо договорились о приостановлении пошлин на импорт канадских товаров в Америку по меньшей мере на 30 дней, сообщил в соцсети Х Трюдо 3 февраля.

Ключевые факты

  • По словам Трюдо, у него был «продуктивный» телефонный разговор с президентом Трампом, по итогам которого анонсированные пошлины будут отложены как минимум на 30 дней.
  • Канада реализует план пограничного контроля стоимостью $1,3 млрд, в частности укрепит границу новыми вертолетами, новыми технологиями, большим количеством персонала, усилит координацию с партнерами из США и выделит больше ресурсов для борьбы с торговлей наркотиками. По его словам, около 10 000 человек будут работать над защитой нашей границы.
  • Кроме того, Канада берет на себя новые обязательства добавить мексиканские картели в список террористов, запустить совместно с Соединенными Штатами ударную группу по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом фентанила и отмыванием денег.
  • «Я также подписал новую директиву по разведке, ориентированную на организованную преступность и фентанил, в поддержку которой будут выделены инвестиции в размере $200 млн», – сообщил канадский премьер.
  • Трамп в своей соцсети Truth Social добавил, что «очень доволен исходным результатом» переговоров с Канадой и объявленные 1 февраля тарифы будут остановлены на 30 дней. Он добавил, что Канада согласилась обеспечить безопасность северной границы США и положить конец наркотрафику.

Контекст

1 февраля президент США ввел 25%-й дополнительный тариф на импорт из Канады и Мексики и 10%-й дополнительный тариф на импорт из Китая. Энергоносители из Канады будут иметь более низкий – 10%-й тариф. Ожидалось, что тарифы и пошлины вступят в силу 4 февраля.

Он привязал торговые ограничения к борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Трамп заявил, что они останутся, пока Канада и Мексика не остановят потоки фентанила и нелегальных мигрантов.

В тот же день Трюдо заявил, что в ответ Оттава вводит пошлины в 25% на импортируемые из США товары на общую сумму €103 млрд.

3 февраля Трамп отсрочил на месяц пошлины для Мексики после того, как президент страны Клаудия Шейнбаум пообещала отправить 10 000 солдат на американо-мексиканский рубеж.

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