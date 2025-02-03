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Тарифная война Трампа: день второй. Чем Канада и Китай ответили на пошлины США и к чему готовится ЕС? Разбор Forbes US, WP и Reuters

Юрий Самусенко /из личного архива
Юрий Самусенко
Forbes

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В субботу Дональд Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на импорт из Китая. Уже в понедельник после переговоров с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум он поставил мексиканские тарифы на месячную паузу. Американские бизнесмены и экономисты критикуют новые налоги: это повысит цены в США и пострадают американцы. Forbes USA, The Washington Post и Reuters собрали больше информации о тарифах, реакциях стран и влиянии на мировую экономику

«Производите продукцию в США – и никаких пошлин!» – написал Трамп в Truth Social. – Мы страна, которой наконец-то руководит здравый смысл, и результаты будут впечатляющие!!!». Тарифное распоряжение президента США вступит в силу во вторник и будет касаться всех товаров, кроме уже находившихся в транзите на момент введения пошлины.

Трамп также добавил, что Канада, Мексика и Китай должны платить тарифы, поскольку «все три страны плохо обращались с нами»: Китай – из-за производства фентанила, Мексика – из-за слабой границы, а Канада – из-за «несправедливого» торгового баланса.

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