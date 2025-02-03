Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. По его итогу США приостановят введение 25% пошлин на мексиканские товары в месяц, сообщил Трамп в соцсети Truth Social 3 февраля.

Ключевые факты

Трамп заявил о прекращении введения импортных пошлин по Мексике на месяц для проведения переговоров с Шейнбаум.

«Это был очень дружеский разговор, в ходе которого она согласилась немедленно поставить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и Соединенные Штаты. Эти солдаты будут специально предназначены для остановки потока фентанила и нелегальных мигрантов в нашу страну», – написал он.

По его словам, стороны согласились немедленно приостановить анонсированные пошлины на месяц, в течение которого ожидаются переговоры под руководством государственного секретаря США Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника, а также высокопоставленных представителей Мексики.

«Я с нетерпением жду возможности принять участие в этих переговорах с президентом Шейнбаум, поскольку мы пытаемся достичь «соглашения» между нашими двумя странами», – добавил он.

Шейнбаум в соцсети X подтвердила «хороший разговор» с президентом Трампом и остановку пошлин на месяц. По ее словам, стороны достигли ряда соглашений. В частности, Мексика направит на северную границу 10 000 военнослужащих во избежание контрабанды наркотиков в США. Вашингтон же обязался работать над предотвращением поставок оружия в Мексику.

Также Трамп провел первый телефонный разговор с канадским премьером Джастином Трюдо после того, как страны обменялись объявлениями о введении пошлин. Президент США пожаловался на то, что Канада якобы запрещает американским банкам открывать у себя бизнес, а также в который раз вспомнил о наркотрафике из Канады. Он анонсировал еще один разговор с Трюдо в 22:00 по Киеву.

Контекст

Президент США Дональд Трамп вводит пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая. Он привязал торговые ограничения к борьбе с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Трамп заявил, что они останутся до тех пор, пока Канада и Мексика не остановят потоки фентанила и нелегальных мигрантов.

Мексика отвергла обвинения США и предложила создать общую рабочую группу для решения этих проблем. Тем временем Канада усилила контроль на границе, в частности закупила вертолеты и дроны для наблюдения.

Президент ввел 25% дополнительный тариф на импорт из Канады и Мексики и 10% – дополнительный тариф на импорт из Китая. Энергоносители из Канады будут иметь более низкий – 10% тариф. Ожидалось, что тарифы и пошлины вступят в силу 4 февраля.