США призупинять введення мит на імпорт з Канади на місяць

Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо домовились про призупинення мит на імпорт канадських товарів до Америки щонайменше на 30 днів, повідомив у соцмережі Х Трюдо 3 лютого.

Ключові факти

За словами Трюдо, він мав «продуктивну» телефонну розмову з президентом Трампом, за підсумками якої анонсовані мита будуть відкладені як мінімум на 30 днів.

Натомість Канада реалізує план прикордонного контролю вартістю $1,3 млрд, зокрема зміцнить кордон новими вертольотами, новими технологіями, великою кількістю персоналу, посилить координацію з партнерами зі США та виділить більше ресурсів для боротьби з торгівлею наркотиками. За його словами, близько 10 000 осіб працюватимуть над захистом нашого кордону.

Крім того, Канада бере на себе нові зобовʼязання додати мексиканські картелі до списку терористів, запустити спільно зі Сполученими Штатами ударну групу для боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом фентанілу та відмиванням грошей.

«Я також підписав нову директиву з розвідки, орієнтовану на організовану злочинність та фентаніл, на підтримку якої будуть виділені інвестиції у розмірі $200 млн», – повідомив канадський премʼєр.

Трамп у своїй соцмережі Truth Social додав, що «дуже задоволений початковим результатом» переговорів з Канадою і оголошені 1 лютого тарифи буде зупинено на 30 днів. Він додав, що Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону США і покласти край наркотрафіку.

Контекст

1 лютого президент США запровадив 25%-й додатковий тариф на імпорт із Канади та Мексики й 10%-й додатковий тариф на імпорт із Китаю. Енергоносії з Канади матимуть нижчий – 10%-й тариф. Очікувалось, що тарифи та мита набудуть чинності 4 лютого.

Він прив’язав торговельні обмеження до боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Трамп заявив, що вони залишаться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу й нелегальних мігрантів.

Того ж дня Трюдо заявив, що у відповідь Оттава запроваджує мита у 25% на імпортовані зі США товари на загальну суму €103 млрд.

3 лютого Трамп відтермінував на місяць мита для Мексики після того, як президент країни Клаудія Шейнбаум пообіцяла відправити 10 000 солдатів на американо-мексиканський кордон.