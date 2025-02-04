США призупинять введення мит на імпорт з Канади на місяць

Президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо домовились про призупинення мит на імпорт канадських товарів до Америки щонайменше на 30 днів, повідомив у соцмережі Х Трюдо 3 лютого.
Ключові факти
- За словами Трюдо, він мав «продуктивну» телефонну розмову з президентом Трампом, за підсумками якої анонсовані мита будуть відкладені як мінімум на 30 днів.
- Натомість Канада реалізує план прикордонного контролю вартістю $1,3 млрд, зокрема зміцнить кордон новими вертольотами, новими технологіями, великою кількістю персоналу, посилить координацію з партнерами зі США та виділить більше ресурсів для боротьби з торгівлею наркотиками. За його словами, близько 10 000 осіб працюватимуть над захистом нашого кордону.
- Крім того, Канада бере на себе нові зобовʼязання додати мексиканські картелі до списку терористів, запустити спільно зі Сполученими Штатами ударну групу для боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом фентанілу та відмиванням грошей.
- «Я також підписав нову директиву з розвідки, орієнтовану на організовану злочинність та фентаніл, на підтримку якої будуть виділені інвестиції у розмірі $200 млн», – повідомив канадський премʼєр.
- Трамп у своїй соцмережі Truth Social додав, що «дуже задоволений початковим результатом» переговорів з Канадою і оголошені 1 лютого тарифи буде зупинено на 30 днів. Він додав, що Канада погодилася забезпечити безпеку північного кордону США і покласти край наркотрафіку.
Контекст
1 лютого президент США запровадив 25%-й додатковий тариф на імпорт із Канади та Мексики й 10%-й додатковий тариф на імпорт із Китаю. Енергоносії з Канади матимуть нижчий – 10%-й тариф. Очікувалось, що тарифи та мита набудуть чинності 4 лютого.
Він прив’язав торговельні обмеження до боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Трамп заявив, що вони залишаться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу й нелегальних мігрантів.
Того ж дня Трюдо заявив, що у відповідь Оттава запроваджує мита у 25% на імпортовані зі США товари на загальну суму €103 млрд.
3 лютого Трамп відтермінував на місяць мита для Мексики після того, як президент країни Клаудія Шейнбаум пообіцяла відправити 10 000 солдатів на американо-мексиканський кордон.
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