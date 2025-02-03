США призупинять введення мит на мексиканські товари на місяць

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. За її підсумком США призупинять введення 25% мит на мексиканські товари на місяць, повідомив Трамп у соцмережі Truth Social 3 лютого.

Ключові факти

Трамп заявив про припинення введення імпортних мит щодо Мексики на місяць для проведення переговорів із Шейнбаум.

«Це була дуже дружня розмова, в ході якої вона погодилася негайно поставити 10 000 мексиканських солдатів на кордон, що розділяє Мексику та Сполучені Штати. Ці солдати будуть спеціально призначені для зупинення потоку фентанілу та нелегальних мігрантів до нашої країни», – написав він.

За його словами, сторони погодилися негайно призупинити анонсовані мита на один місяць, протягом якого очікуються переговори під керівництвом державного секретаря США Марко Рубіо, міністра фінансів Скотта Бессента і міністра торгівлі Говарда Лютника, а також високопоставлених представників Мексики.

«Я з нетерпінням чекаю на можливість взяти участь у цих переговорах із президенткою Шейнбаум, оскільки ми намагаємося досягти «угоди» між нашими двома країнами», – додав він.

Шейнбаум у соцмережі X підтвердила «хорошу розмову» з президентом Трампом і призупинку мит на місяць. За її словами, сторони досягли низки угод. Зокрема, Мексика направить на північний кордон 10 000 військовослужбовців, щоб уникнути контрабанди наркотиків до США. Вашингтон же зобовʼязався працювати над запобіганням постачанню зброї до Мексики.

Також Трамп провів першу телефонну розмову з канадським премʼєром Джастіном Трюдо після того, як країни обмінялись оголошеннями про запровадження мит. Президент США поскаржився на те, що Канада нібито забороняє американським банкам відкривати у себе бізнес, а також вкотре згадав про наркотрафік із Канади. Він анонсував ще одну розмову з Трюдо о 22:00 за київським часом.

Контекст

Президент США Дональд Трамп запроваджує мита на імпорт із Канади, Мексики та Китаю. Він прив’язав торговельні обмеження до боротьби з нелегальною міграцією та наркотрафіком. Трамп заявив, що вони залишаться, доки Канада та Мексика не зупинять потоки фентанілу та нелегальних мігрантів.

Мексика відкинула звинувачення США та запропонувала створити спільну робочу групу для вирішення цих проблем. Тим часом Канада посилила контроль на кордоні, зокрема закупила вертольоти та дрони для спостереження.

Президент запровадив 25% додатковий тариф на імпорт із Канади та Мексики та 10% додатковий тариф на імпорт із Китаю. Енергоносії з Канади матимуть нижчий – 10% тариф. Очікувалось, що тарифи та мита набудуть чинності 4 лютого.