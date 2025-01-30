Таможенная стена Трампа. Угрожает ли ограничение импорта в США чугуну и трубам из Украины и кто может пострадать? Разбор Forbes Ukraine

Дональд Трамп планирует ограничения для металлургического импорта в США. Украина поставляет на этот рынок в основном чугун и трубы из черных металлов. Как протекционистские намерения нового президента Соединенных Штатов угрожают украинским металлургам?

В понедельник, 27 января, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует ввести широкие пошлины на сталь, алюминий и медь, импортируемые в США, а также такие товары, как компьютерные микросхемы, полупроводники и фармацевтические препараты, чтобы увеличить производство этой продукции в США.

На самом деле пошлины Трампа на сталь уже действуют, ведь в 2018 году его же предыдущая администрация ввела 25-процентную пошлину на сталь для многих стран (однако она обросла многочисленными исключениями). Поэтому сейчас речь идет уже не о введении пошлин, а о расширении масштаба их применения и/или применения дополнительных ограничений вроде отмены беспошлинных квот и исключений.