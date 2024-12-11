США одобрили пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн

Государственный департамент США одобрил продажу Украине услуг по техническому обслуживанию и поддержке истребителей F-16 на общую сумму $266,4 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Агентства сотрудничества в сфере безопасности Министерства обороны США 10 декабря.

Подробности

В ответ на запрос Украины, в список услуг и оборудования включены:

объединенная система планирования миссий (JMPS);

устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);

модификация и техническая поддержка;

программа усовершенствования компонентов двигателей (CIP);

запасные части к самолетам и двигателям;

расходные материалы, программное обеспечение и поддержка доставки;

обучение персонала и соответствующее оборудование;

технические и логистические услуги правительства и подрядчиков.

Основными подрядчиками проекта станут Sabena (Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (США) и Pratt and Whitney (США).

Контекст

F-16 – это функциональный истребитель четвертого поколения, первый полет которого состоялся в 1974 году. Благодаря возможностям модернизации за почти полвека появилось много его вариантов. По словам производителя Lockheed Martin, новые модификации F-16 смогут оставаться на службе до 2060 года.

Это самый массовый боевой самолет в мире: с момента его запуска выпущено более 4600 единиц. По состоянию на 2024 год на активной службе находятся 2145 самолетов, что составляет 15% всех боевых самолетов в мире согласно данным Flight Global.

В августе 2024-го Украина получила первые истребители F-16. В целом, передать самолеты согласились четыре страны: Нидерланды – 42 самолета (часть используется для обучения), Дания – 19 единиц, Бельгия – 30 самолетов к 2028 году (первые будут переданы уже в этом году), Норвегия – шесть истребителей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что F-16 существенно усилят противовоздушную оборону Украины. Истребители также позволят эффективнее атаковать российские наземные цели, но будут работать с безопасного расстояния – не менее 40 км от линии фронта.