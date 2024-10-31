Польша отказалась защищать украинские газохранилища и передать самолеты – Зеленский

Украина просила у Польши помощи в защите воздушного пространства в районе газохранилищ во Львовской области, однако получила отказ. Польша также не предоставила самолеты, чтобы Украина делала это самостоятельно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья 31 октября.

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Страны НАТО осторожно подходят к принятию решений, опасаясь остаться наедине с ответственностью. Зеленский привел пример Польши.

По его словам, Украина неоднократно обращалась к Польше с просьбой сбивать российские ракеты, двигавшиеся в направлении ее территории, поскольку там расположены важные объекты, в том числе газохранилища, от которых зависит поставка газа в страну, особенно зимой. Польша отказалась, заявив, что готова действовать только при поддержке НАТО.

После этого Украина обратилась к Польше с просьбой передать свои МиГи, чтобы самостоятельно сбивать ракеты, но и здесь получила отказ, подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о создании так называемой «полицейской миссии» – самолетов НАТО для поддержки воздушной безопасности Польши, как это сделано для балтийских стран.

Несмотря на эти договоренности, Польша не передала самолеты Украине и не было поддержки от других стран, которые согласились бы сбивать ракеты вместе с Польшей, подчеркнул Зеленский.

По его словам, подобные детали не всегда могут обсуждаться публично, но вспомнил, что авиация союзников поднималась для защиты Израиля, когда этого хотели США.

Контекст

Двухпартийная группа конгрессменов США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше использовать ПВО над Украиной в качестве самообороны. Об этом 30 октября написало издание The Hill со ссылкой на текст письма.

В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, Байдена просят «предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство». Эта просьба обоснована стремлением Польши использовать свои средства ПВО для защиты над украинским воздушным пространством, чтобы обезопасить себя от российских ракет и поддержать Украину в ее обороне.