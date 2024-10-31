Польша отказалась защищать украинские газохранилища и передать самолеты – Зеленский

Украина просила у Польши помощи в защите воздушного пространства в районе газохранилищ во Львовской области, однако получила отказ. Польша также не предоставила самолеты, чтобы Украина делала это самостоятельно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями территориальных общин и районов Закарпатья 31 октября.
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- Страны НАТО осторожно подходят к принятию решений, опасаясь остаться наедине с ответственностью. Зеленский привел пример Польши.
- По его словам, Украина неоднократно обращалась к Польше с просьбой сбивать российские ракеты, двигавшиеся в направлении ее территории, поскольку там расположены важные объекты, в том числе газохранилища, от которых зависит поставка газа в страну, особенно зимой. Польша отказалась, заявив, что готова действовать только при поддержке НАТО.
- После этого Украина обратилась к Польше с просьбой передать свои МиГи, чтобы самостоятельно сбивать ракеты, но и здесь получила отказ, подчеркнул президент.
- Зеленский рассказал, что договорился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о создании так называемой «полицейской миссии» – самолетов НАТО для поддержки воздушной безопасности Польши, как это сделано для балтийских стран.
- Несмотря на эти договоренности, Польша не передала самолеты Украине и не было поддержки от других стран, которые согласились бы сбивать ракеты вместе с Польшей, подчеркнул Зеленский.
- По его словам, подобные детали не всегда могут обсуждаться публично, но вспомнил, что авиация союзников поднималась для защиты Израиля, когда этого хотели США.
Контекст
Двухпартийная группа конгрессменов США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой разрешить Польше использовать ПВО над Украиной в качестве самообороны. Об этом 30 октября написало издание The Hill со ссылкой на текст письма.
В письме, подписанном членами Палаты представителей США республиканцем Джо Уилсоном и демократом Стивом Коэном, Байдена просят «предоставить Польше полномочия перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие вторжением в польское воздушное пространство». Эта просьба обоснована стремлением Польши использовать свои средства ПВО для защиты над украинским воздушным пространством, чтобы обезопасить себя от российских ракет и поддержать Украину в ее обороне.
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